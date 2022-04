Ismét légi úton érkezett nukleáris anyag Oroszországból Magyarországra

Mivel az orosz–ukrán háború miatt a vasúti ellátás ellehetetlenült, ismét légi úton érkezett nukleáris fűtőelem Oroszországból Magyarországra – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A Telex cikke szerint az orosz felségjelzésű gépre olvasóik is felfigyeltek, screenshotot is kaptak róla, ám ezzel kapcsolatos kérdésünkre kedden nem kaptunk választ a külügyminisztériumtól. Mint Szijjártó most elmondta, a nukleáris fűtőelemet az orosz Volga-Dnepr Airlines egyik gépe szállította.

