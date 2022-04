Jakab Péter kíméletlenül kiosztotta Vona Gábort, nem mond le pártelnöki posztjáról

A Jobbik életében a 2018 utáni időszak viharokat szült. Lemondás, pártszakadás, árulás. Majd április 3-a ismét kétharmados viharként csapott le az ellenzékre.

Jakab Péter elmondta, hogy a Jobbik egyetlen esélye az, ha stabil marad,

Hogy melyik párt hogyan vészeli át a villámokat, nem feladatom tudni.

- tette hozzá, és kitért arra, hogy tény, a választási eredmény után radikális változás lenne, ha követné Vona Gábor példáját, és inkább elmenne Mészáros Lőrinc lapjához "szakérteni".

A Fidesz imádna érte. Nem teszem meg nekik ezt a szívességet.A Jobbik elnökeként nem az a felelős magatartás, ha a vihar kellős közepén elhagyom a kormányrudat, hanem az, ha erősen tartom, végrehajtva a szükséges korrekciókat.

- mondta el.

Szerinte a feladat most a stabilitás és az építkezés. Állni a sarat akkor is, ha minden irányból támadnak. Nem könnyű, de ha az lenne, nem is lenne jobbikosnak való.

Károgjanak csak a károgók, temessenek csak minket, ahogy eddig is temettek. Mi mégis itt vagyunk. Szívós fajta a miénk. Olyan, amelyik soha nem adja

- üzente meg.