Fegyverkezik az Orbán-kormány: 12 új katonai repülőgépet vásárolnak a Magyar Honvédségnek

12 darab L-39NG katonai kiképző- és felderítőrepülőgép beszerzését jelentette be a Magyar Honvédség számára Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos.



Kép: Wikipedia

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos hivatalos oldalán, a High-tech Force-on jelent meg egy videó, melyben megtörtént a bejelentés.

A kormány összesen 12 darab, a cseh Aero Vodochody által gyártott könnyű sugárhajtású repülőgépet vásárol a Magyar Honvédségnek, 8 ebből a pilóták kiképzését, 4 pedig felderítő célokat fog szolgálni.

Maróth Gáspár arról is beszélt, hogy a felderítőgépek kialakítása egy közös, cseh-magyar kutatás-fejlesztési projekt keretein belül fog megvalósulni.

A lerendelt L-39NG-k 2024-től kezdenek el Magyarországra érkezni.

Egy ideje várható volt, hogy a Magyar Honvédség számára is beszerzésre kerül majd ez a géptípus, hiszen a magyar pilóták tesztrepülést is folytattak a gépekkel nemrég, a gépeket gyártó Aero Vodochody pedig tavaly többségi magyar tulajdonba került.

Egyelőre azt nem tudni, hogy a Magyarország által vásárolt repülőgépek a "sztenderd" változattól miben fognak eltérni, hadiipari termékek esetén általában megfigyelhető, hogy a beszerzést véghez vivő ország az egyéni igényeinek megfelelően módosítja a technikai eszközöket.

A tavalyi kecskeméti repülőnapokon élőben is találkozhattunk az Aero Vodochodyval és az L-39NG-vel is, a címlapkép is készült.