Márki-Zay Péter válaszolt Lázár János meghívására

A politikus reagált.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Korábban már írtunk róla, hogy egy Facebook-bejegyzésben hívta munkamegbeszélésre Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármestert Lázár János.

A Hódmezővásárhelyi polgármester az ATV híradójának azt mondta: bár furcsának tartja, hogy az országgyűlési képviselő által hangsúlyozottan nem nyilvános munkamegbeszélésre csak nyilvánosan hívta meg őt Lázár, személyesen nem, a találkozót jó ötletnek tartja, és hajlandó időpontot egyeztetni.

"Nagyon érdekes módon ez csak nyilvánosan jutott el hozzám, pedig a telefonszámom megvan Lázár Jánosnak. Én telefonon kerestem és gratuláltam neki miután joggal kérték rajtam számom, hogy miért nem tettem ezt még meg. Úgyhogy ő is el tud engem érni telefonon, nagyon szívesen fogok vele egyeztetni időpontot, ahogy az elmúlt négy évben is mindig készen álltam erre”

– mondta Márki-Zay Péter.

Márki-Zay magát a találkozót jó ötletnek tartja. Azt mondta, ő az elmúlt időszakban is mindig nyitott volt erre, az önkormányzati választások után is megígérte a választóknak, hogy felkeresi Lázárt, ezt pedig meg is tette, a találkozó azonban végül nem jött össze. „Én remélem, hogy most ez össze fog jönni” – tette hozzá.