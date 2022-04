Néhányan máris megérezték a beruházási dömping illatát.

MTI/Kiss Dániel

Hamarosan olyan beruházási dömping indulhat az agrárszektorban, amire a beígért uniós pályázatok ellenére sem lesz pénze még azoknak az agrárcégeknek sem, amelyek egészen jól működtek eddig. Ennek köszönhetően pedig Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor mellett újabb szereplők jelenhetnek meg a piacon – írja a hvg.hu.

Az egyikük Rencsár Kálmán, aki a Forbes januári milliárdos listáján a 43. helyen áll.

A solti vállalkozó, a Soltút tulajdonosa, mostanáig az építőiparban tevékenykedett, most viszont bevásárolta magát a Floratom Kft.-be, ami üvegházas növénytermesztéssel foglalkozik – és ebben az élmezőnybe tartozik. Rencsár a februárban alakult Floratom Tomato Kft.-n keresztül vette meg az évtizedek alatt felépített kertészetet.

A lap információi szerint szakmai körökben már egy ideje téma volt, hogy eladó a cég.

Az mégis meglepő, hogy a Floratom Kft.-t megvásárló Floratom Tomato Kft. a februári alapításkor a CBA-s Lekeny Györgyhöz közel álló üzleti körökhöz került, majd alig egy hónappal később a Floratom Tomato Kft. egyedüli tulajdonosa Rencsár Kálmán lett, ő vitte egyedül a 22 hektáros kertészetet.

Lekeny érdekeltségei Szegeden éppen lakossági geotermikus rendszer kiépítésén dolgoznak, ők működtetik a nagybani piacot, és CBA üzleteket is üzemeltetnek, a napokban adták át a vadonatúj lakóparkjuk új üzletét. Akár lehetett is volna logika abban, ha hozzájuk kerül a Magyarországon igencsak nagynak számító kertészet, de az mégis a Soltút tulajdonosáé lett, pedig úgy tudjuk, hogy a társak megpróbálták kivásárolni a most eladott céget, de nem jött össze a pénz rá.

Ugyanis a Floratom Kft, amit végül a NER cégvezér megvásárolt,

a Floratom Termelő és Értékesítő Szövetkezet (TÉSZ) legerősebb tagja. A TÉSZ elnöke, a batidai kastélyt üzemeltető Grosswiese Zrt-ben Lázárral közösködő Szabó István. Lázár üzlettársa, az egyik korábbi cégét, a KIR Consulting Kft-t tavaly nyáron Floratom Holding Kft-nek keresztelte át, ekkor egy fővárosi társa is lett, a GF Vagyonkezelő Kft. A Floratom Holding Kft főtevékenységként a vagyonkezelést jelölte meg a cégadatokban. Az adásvételi szerződés részleteit természetesen nem ismerjük, de a cégadatok alapján csak a TÉSZ vezető cégét vásárolta meg az új tulajdonos, a többi TÉSZ-tag maradt a korábbi felállásban a szövetkezetben.

Rencsár Kálmán az építőiparban hasított eddig jól, a több állami közbeszerzésen is nyertes Soltút is kedvezményezettje annak a keretmegállapodásnak, amellyel a kormány pár évre munkát és tízmilliárdokat adott néhány cégnek. Rencsáréknak nemrég óta van egy Rencsár Ménes Kft-jük, családi lótenyésztésbe kezdtek, valamint egy burgonyapelyhet gyártó solti cégben is van részesedésük, nagyjából ennyi az eddigi kötődésük a mezőgazdasághoz.

Az viszont néhány hónapon belül kiderül, hogy az állami megrendelésekkel kitömött vállalkozó komolyan gondolja-e a mezőgazdasági pályafutását, vagy a kertészet Szeged frekventált területein levő ingatlanjait más célra használja fel.