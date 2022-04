Új német bolthálózat kezdett terjeszkedni Magyarországon, erős konkurenst kap a Pepco, Müller és a KIK

Új német üzletlánc nyitott Magyarországon – írja a Pénzcentrum. A német TEDi komoly vetélytársa lehet a non-food szegmensben Magyarországon versengő Müllernek, Pepcónak és KIK-nek.

Fotó: Savoya Park

A TEDi nemrégiben a budapesti Savoya Parkban nyitott üzletet, de van már boltjuk Pápán és Székesfehérváron is, valamint április 21-e óta Hatvanban is. A termékkínálat alapján ebben a boltban is szinte minden kapható a lakberendezési tárgyaktól kezdve a játékokon, irodaszereken át egészen a kozmetikumokig.

A német vállalatot 2004-ben alapították, és a honlapjuk szerint már 11 országban vannak jelen, több mint 2600 üzlettel, és 24 ezer dolgozót foglalkoztatnak.