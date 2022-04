Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár véleménycikke a The Atlantic oldalán jelent meg. Mint írja arról, hogy "kritikusaink a nemzetközi fősodratú médiában még mindig keményen dolgoznak azon, hogy aláássák a választások hitelességét".

Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár nyilatkozik a sajtónak a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. MTI/Koszticsák Szilárd

- írta közösségi oldalán megosztott bejegyzésében és a véleménycikkben is, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

Kovács úgy gondolja,

itt az ideje, hogy ezt végre megértsék a magyar kormány kritikusai is, akik keményen dolgoztak azon, hogy aláássák a választások hitelességét. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár ugyanakkor kiemelte: állításaikkal ellentétben a választási megfigyelők és szakértői csoportok is megerősítették, hogy a választások szabadok és tisztességesek voltak. Sőt még az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) is elismerte, hogy a választási rendszer megfelelő alapot biztosít a demokratikus választások lebonyolításához