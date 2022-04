Megszólalt Bencsik Gábor a heves jobboldali reakciókról, amit a közmédia kritizálása után kapott

Úgy érzi, hogy szükség van arra, és a közérzületben is igény van arra, hogy szót értsenek egymással az emberek az országban.

Nagyatádon, egy városi ünnepség után sikerült szóra bírnia a Telexnek Bencsik Gábor jobboldali újságírót, aki az április 3-ai országgyűlési választás után egy Facebook-bejegyzésben nyíltan krizálta a közmédiát annak politikai elfogultsága miatt. Emiatt aztán a közmédia egy névtelen cikkben többek közt le is kommunistázta és sorosistázta Bncsiket, aki amúgy a Demokrata-főszerkesztő, Békemenet-alapító Bencsik András testvére.

Bencsik Gábor újságíró, a Nemzeti Könyvtár sorozat szerkesztője a sorozat új köteteinek bemutatóján az Országházban 2018. március 1-jén.

Fotó, címlapkép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A Telex videóinterjúját a 444 szemlézte, amely szerint a jobboldali újságíró az interjúban elmondta, meglepték a heves jobboldali reakciók, főként annak személyes vetületei, és meglepetten hiányolta a kritika mögül az érveket.

Azt gondoltam, eljött az ideje, hogy ezt elmondjam. Becsszóra, nem konzultáltam előtte senkivel. Talán le is beszéltek volna

- fogalmazta meg a Telexnek Bencsik Gábor.

Az újságíró elmondta továbbá, hogy ő fideszes, és "abban a csapatban focizik, neki drukkol”, és azzal sincs gondja, hogy a politika szekértáborokból áll, de a "rettentő nekifeszüléseket" kártékonynak tartja. És bár örült a Fidesz újabb győzelmének, de szerinte "eljött az ideje gesztusoknak, nemcsak formális gesztusoknak, de tartalmiaknak is."

Úgy vélekedett, hogy a közérzületben feltámadt az igény arra, hogy az embereke olyan hangot keressenek, amelyen szólni tudnak egymáshoz.

A cikk szerint attól a kérdéstől Bencsik zavarba jött, hogy mekkora felelőssége van abban Orbán Viktornak, hogy személyes támadásokat kap azért, mert kritizálni mert a közmédia szerkesztési gyakorlatát. Az újságíró azt is elmondta, kollégái azért nem beszélnek ki a táborból, mert annyira fontosnak tartják a párt győzelmét és azon keresztül a haza sorsát. Szerinte az ellenzéki és a kormánypárti zsurnaliszták is elkötelezettségből teszik a dolgukat, de most már "kinyithatják a kaput egymás irányába is."

Bencsik Gábor az interjú végén azt is elmondta még, hogy a jobboldalon komoly munka folyik azért ,hogy "okos és elkötelezett fiúkat és lányokat" találjanak a megfelelő újságírói pozíciókba.