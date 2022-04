A Fidesz média szerint Orbán Viktor Szent István nyomdokaiban jár, és az Úr mondta el az utat neki

Jeszenszky Zsolt írta a cikket a PestiSrácokba a jelenlegi magyar miniszterelnökről, akiről szerinte gyakran mondják, hogy megosztó személyiség, akivel kapcsolatban végletesen polarizált a magyar társadalom.



Kép: YouTube

István királyunknak pedig a történelmi megítélése ellentmondásos. Bár a hivatalos történetírás szerint ő az államalapító, neki köszönhetjük, hogy létrejött, Európához csatlakozott és fennmaradt a magyar államiság, ám ezzel szemben él egy olyan vélekedés is, hogy elpusztította az ősi magyar hagyományokat, és külföldi hatalmaknak vetette alá magát és az országot.

- kezdi egyből a cikket.

Szerinte Orbán Viktorra könnyen és előszeretettel mondja azt az önmaga vállát folyton veregető városi értelmiség, hogy ezek fantaszták és vidéki bunkók képzelgései.

Ez történt ugyanis. Az addig kalandozó, portyázó, háborúzgató, erősen önjáró magyarok „lehiggadtak” és államot alapítottak. Felvették a diplomáciai kapcsolatokat. A pápával és a Német-Római birodalommal való viszony különösen fontos prioritást élvezett.

- állítja fel a párhuzamot Jeszenszky.

Aki szerint az ezer évvel ezelőtti paradigmaváltás, Európa óriási „kvantumugrása”közepette Magyarország számára is a jövő, sőt, a puszta fennmaradás záloga volt, hogy integrálódjon ebbe a világba. Nyilván az integráció akkor még nem közös pénzt és bürokráciát jelentett, sőt, bőséges csatározásokat is egymással.

Most is zajlik egy paradigmaváltás. Európa, és különösen annak nyugati fele hanyatlik.

- jegyző meg írásában, és kitér arra is, hogy bár a korábban említett, nagyképű értelmiség ezt is szereti kinevetni, de ezzel magukat csapják be.

Európa elgyengült, immunrendszere felmondta a szolgálatot. Nem harcol, nem küzd. Helyette pótcselekszik. A rátörő külső ellenséggel szemben nincs ereje, akarata fellépni, ezért inkább önmagát győzi meg róla, hogy a jövevények békések, sőt, hasznosak számára. És ostorozza magát, ha nem fogadja őket kellő lelkesedéssel.

- fejti ki nézeteit Jeszenszky Géza az Antall-kormány egykori külügyminiszterének fia.

Szerinte ugyanis a jövő az önjáróság felől az integráció irányába mutatott. Ezt ismerte fel Szent István, és állította Magyarországot emelkedő pályára. Ma viszont a jövő, a fennmaradás záloga az Európát sújtó fertőzésből való kimaradás. A jövő ma az integráció felől a szuverenitás felé mutat.

Nem arról van szó, hogy nekünk Keletre kell tartanunk. Lehet, hogy Közép-Európa valóban egyfajta hidat képezhet Kelet és Nyugat között. Magyarországnak ehhez önmagában nincs elég ereje, de ha a lengyeleknek az ukrán kaland után visszajön az józan esze, a szlovákok és a csehek elzavarják az ügynökkormányaikat, Olaszországban Salvini alakítja a következő kormányt, akkor ez a térség valóban képes lehet az európai kultúrát megőrizve is tényező maradni a kelet mellett.

- fejti ki, hogy mit ismert fel Orbán.

És fohászkodjunk az Úrhoz, hogy neki is sikerüljön, Istvánhoz hasonlóan, de épp egy ellentétes irányú paradigmaváltás közepette Magyarországot emelkedő pályára állítani, a legutóbbi száz év többé-kevésbé stagnálása után. Hogy az irány pontosan merre lesz, azt nem tudjuk.

- zárta sorait, és azt tanácsolja ízzuk magunkat az Úrra. Hiszen szerinte Ő tudja. És reméli, elmondta Orbán Viktornak is.