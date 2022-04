A hét közepén sem maradunk csapadék nélkül

Több megyére kiadták a figyelmeztető előrejelzést zivatar és eső miatt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán északon és nyugaton többnyire zárt lesz a felhőzet, míg délen és keleten a felhőzetben nagyobb szakadozások is előfordulhatnak. Többfelé valószínű eső, zápor, főként az Alföldön zivatarok is kialakulhatnak, zivatarveszély miatt Pest, Bács-Kiskun, Congrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre elsőfokú figyelmeztetést, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékre pedig eső miatt is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, csapadékos tájakon 10 és 15, míg a kevésbé felhős Dél-Alföldön 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl a levegő.

Szerda este a Dunántúlon fokozatosan csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Ezzel szemben keleten továbbra is több helyen eshet az eső. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz élénk, néhol erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

Csütörtökön az ország nagy részén gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon maradhatnak még erősen felhős területek, de estére ott is csökken a felhőzet. A Dunántúl kivételével helyenként, de a keleti megyékben még több helyen fordulhat elő zápor, majd késő délutánra ott is megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet délután többnyire 14, 19 fok között alakul, de a Tiszántúlon helyenként hűvösebb is lehet.