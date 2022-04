Így reagált Gulyás arra, hogy Csányi szerint a rezsicsökkentés nem jó: "A magyarok többsége nem ilyen vagyoni helyzetben van"

Gulyás szerint vagyoni helyzettől is függ, hogy a rezsicsökkentésnek van-e jelentősége.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. április 28-án. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Csányi Sándor korábban az InfoRádióban azt mondta, hogy a rezsicsökkentés nem jó. Az OTP-vezér szerint a lakosságnak és a vállalkozásoknak is érezniük kell a terheket, hogy spórolni kezdjenek. Csányi Sándor hétfőn arról beszélt, hogy az „olcsó pénz időszaka” lejárt, a kamatok akár 7 százalékig is emelkedhetnek, az infláció „elszabadult”, 2-4 százalék közti tartomány csak 2024-re érhető el. Gulyás Gergely ezt a csütörtöki Kormányinfón úgy kommentált újságírói kérdésre, hogy vagyoni helyzettől is függ, hogy a rezsicsökkentésnek van-e jelentősége.

Gulyás hozzátette, hogy szerinte

az emberek nagy többsége viszont jónak tartja a rezsicsökkentést.

Szerinte van olyan vagyoni helyzet, ami más véleményt tesz lehetővé, de a miniszter úgy látja, a magyarok többsége nem ilyen vagyoni helyzetben van.

Az árstop intézkedései és a rezsicsökkentés beváltak, a mi célunk ezeknek az intézkedéseknek a megtartása

— válaszolta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy fenntartja-e a kormány a rezsicsökkentést.