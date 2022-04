Hadházy Ákos szerint szomorú, hogy az MSZP is részt vett a parlament alakuló ülésén

Mindez azért szomorú, mert Kocsis Máté és Hollik István is zsarolta az ellenzéket azért, hogy mindenki legyen ott.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Hadházy Ákos a Facebook-oldalán akadt ki azon, hogy az LMP után az MSZP is bejelentette, hogy részt vesz az alakuló ülésen.

- írta Hadházy a bejegyzésében, majd így folytatta:

"Tegyük még egyszer világossá, hogy az alakuló üléstől távolmaradás miért fontos szimbolikus cselekedet: az alakuló ülésen kétszer is szavaz a parlament -vita nélkül- arról, hogy a választáson minden a legnagyobb rendben volt. És tegyük azt is tisztába: természetesen önmagában a nyitó ülésről való távolmaradás sovány gesztus lenne ahhoz, hogy a TETTEINKKEL is megígérjük, nem leszünk díszellenzék. Ehhez az is kell, hogy a milliós extra fizetéssel járó díszpozíciókat ne vegyék fel a képviselők és csak a legfontosabb alkalmakkor szólaljanak meg a parlamentben (az interpellációk nem azok, azok csak az ellenzéki kontroll LÁTSZATÁT tartják fent)

Ezek a zsarolások amúgy jól mutatják, hogy a Fideszt mennyire zavarja, ha lesznek képviselők, akik nem játsszák el nekik a demokráciát."