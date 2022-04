Amerikában már a 6 éven alattiakat is elkezdenék oldani Modernával

A Moderna csütörtökön kérte az amerikai szabályozó hatóságokat, hogy engedélyezzék a COVID-19 vakcina alacsony dózisát a 6 évesnél fiatalabb gyermekek számára, írja az AP.

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A Moderna olyan adatokat nyújtott be, amik reményei szerint bizonyítani fogják, hogy két alacsony dózisú oltás képes megvédeni a csecsemőket, kisgyermekeket és óvodásokat.

Jelenleg az USA-ban csak az 5 éves vagy annál idősebb gyermekek olthatók be, ők is csak a rivális Pfizer vakcinájával, így 18 millió ennél fiatalabb gyerek védtelen marad. A Pfizer is fejleszt olyan vakcinát, ami 6 évesnél fiatalabbaknak adható.