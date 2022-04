A Nébih újabb akácmézet vont ki a forgalomból – nem lehet tudni honnan, és miből van

Elrendelte a Nébih a legnagyobb belföldi mézeladó, Klenáncz József két újabb akácmézének a forgalomból való kivonását és a fogyasztóktól való visszahívását – írja a 24.hu.



Fotó: Pixabay

A Nébih elrendelte Klenáncz József két akácmézének, az A3 és A5 tételazonosítóval megjelölt termékeknek a forgalomból való kivonását.

A CBA-üzletekben is érdekelt Klenáncz mézeivel most is ugyanaz a probléma, mint korábban: nem lehet megállapítani, hogy milyen alapanyagok felhasználásával készült, és azt sem, hogy ezen alapanyagok honnan származnak.

Vagyis ezek a mézek nem nyomon követhetőek, így egészséget veszélyeztető, nem biztonságos élelmiszernek minősülnek

– írják a Nébih oldalán.

Fél éven belül már hat különböző összetételű Klenáncz-féle akácmézet vontak ki a forgalomból, a lap felkereste a Nébihet és arról kérdezte, hogy a büntetések kiszabásán túl vannak-e más eszközei is a hatóságnak, hogy a visszatérően jogsértéseket elkövető Klenáncz ellen fellépjenek, adott esetben lehetséges-e valakit például eltiltani tevékenységétől, vagy meghatározott időre kitiltani termékeit a boltokból.

A Nébih válaszában arról írt, a törvény lehetőséget ad arra, hogy a hatóság

legfeljebb egy évre, teljesen vagy részlegesen felfüggessze vagy korlátozza a tevékenységet, a működést legfeljebb három évre megtiltsa, az újbóli működést feltételhez kötheti a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével. Ezt a szankciót hatóság jellemzően a szabályos működés visszaállításáig alkalmazza.

A konkrét üggyel kapcsolatban megjegyzik, hogy Klenáncz József nem kizárólag akácméz csomagolását végzi az üzemben, hanem vegyes virágmézet is előállított, ezzel a tevékenységgel kapcsolatosban pedig jogszabálysértést nem állapítottak meg.

A Nébih hozzáteszi, hogy a „kockázat mértéke és jellege” nem egyenlő az alapvetően azonos jellegű, csak más-más tételekben feltárt jogsértések számával. Az üzemben eddig végzett számos ellenőrzés alapján a Nébih végül arra jutott, hogy „az akácmézeken kívül a további termékcsoport(ok) gyártásának korlátozása nem lenne arányos az akácmézzel kapcsolatos elkövetett jogsértések szankciójaként.

Ezzel együtt mivel hatóságunk kockázatértékelési rendszere a számos jogsértés miatt az érintett vállalkozás tevékenységét – az előállított termék fajtájától függetlenül – fokozott kockázatúnak minősítette, a létesítmény ellenőrzése és termékeinek mintavételezése az eddigieknél gyakrabban fog megtörténni és az esetleges ismétlődő jogszabálysértés esetén a szankciók mértéke is jelentősen emelkedik

– írta a Nébih a 24.hu-nak.

A lap kérdéssel fordul a Spar, Tesco és a CBA felé. Az üzletláncokat arról kérdezték, hogy forgalmazzák-e a most visszahívott mézeket, illetve, hogy az üzletekben lehet-e még Klenáncz-féle mézeket kapni?

A 24 nem kapott választ a CBA-tól, ami szerintük nem olyan meglepő annak tudatában, hogy Klenáncz az egyik cégével nyolc magyarországi CBA-üzlet tulajdonosa.

A Tesco az érintett mézeket forgalmazta, de már nem elérhetőek az áruházak polcain, arra nem adtak választ, hogy egyéb Klenáncz-féle mézeket árulnak-e.

A Sparnál nem lehetett kapni az A3 és A5 tételazonosítóval megjelölt akácmézet, miután a cég a korábbi jogsértések miatt úgy döntött, hogy az összes Klenáncz-akácmézet tételazonosítótól függetlenül eltávolítják a választékukból, és már nem forgalmazzák ezeket.