Lecserélhetik a titkosszolgálatok irányítását – Rogán-Pintér-konfliktus állhat a háttérben

Kormányzati körökben már hónapok óta hallani, hogy feszültség van Rogán Antal és Pintér Sándor között – írja a hvg.hu.

Vannak, akik a két miniszter közötti viaskodásnak tudják be, hogy a Schadl-ügyben hónapokon át lehallgatta a belügy alá tartozó Nemzeti Védelmi Szolgálat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar első emberét, rajta keresztül pedig Völner Pál igazságügyi államtitkárt.

A két miniszter között érzékelhető, felhőtlennek nem nevezhető viszony miatt már a választások előtt, tavaly nyáron is lehetett arról pletykákat hallani, hogy a belügyet más valaki kapja meg egy esetleges ötödik Orbán-kormányban.

Pintér lehetséges utódjaként akkor még Lázár János neve is felmerült, mára ez már egyre inkább valószínűtlennek tűnik.

Azt viszont egyre több, egymástól független forrás is állítja, hogy két polgári titkosszolgálat, a hírszerzésért felelős Információs Hivatal és az elhárítási tevékenységet végző Alkotmányvédelmi Hivatal gazdát cserélhetnek.

Jelenleg mindkét szervezetet más-más miniszter irányítja: az AH jelenleg a Pintér vezette belügy alá tartozik, az IH pedig a külügyet irányító Szijjártó Péter területe.

Egyik szervezet sem muzsikál túl jól, az elmúlt években az IH-t és az AH-t is érték bírálatok a kormányzaton belül is. Közvetlenül Oroszország ukrajnai inváziója előtt az IH azt jelezte, hogy nem lesz háború – igaz, ugyanígy értékelte a helyzetet a katonai titkosszolgálat is, ahogy más nyugat-európai szolgálatok.

Kormányzati és belügyes körökből nehéz biztos információt szerezni arról, hogy lesz-e változás ezeknek a szervezeteknek a legfelsőbb irányításában, és ha igen, akkor milyen, de úgy hírlik, hogy ha a jelenlegi irányítóktól elkerülnének, akkor a Miniszterelnökség alá tennék be ezeket a szerveket.

A hvg azt írja,

ugyan nem tudni, hogy milyen szervezeti struktúrában, de a lap néhány forrása szerint akár Rogán Antal is szerepet kaphat a szolgálatok irányításában, ez viszont állítólag több, Pintérhez lojális belügyes szemét csípi, és állítólag a jelenlegi belügyminiszter sem lenne túl boldog egy ilyen szcenárió megvalósulása esetén.

Bár Rogán neve elsőre idegennek tűnhet a nemzetbiztonsági területen, információink szerint a propagandaminiszter egy ideje nagyon is közel került ehhez a területhez.

A nemzetbiztonsági döntések legfelsőbb fórumain már miniszterként részt vett: tagja lett a Nemzetbiztonsági Kabinetnek, amelynek a következő ciklusban akár az elnöke is lehet. Ezen kívül állandó meghívottja a nemrég felállított Nemzetbiztonsági Operatív Törzsnek is.

Ha Rogán Antal valóban megkaparintaná a polgári szolgálatokat, akkor fennáll a veszélye, hogy ezekre a szervekre a korábbinál nagyobb politikai nyomás nehezedne, és nagyjából a közmédia sorsára jutnának

– vélik sokan azok közül, akik nem szívesen látnák a propagandaminisztert egy ilyen pozícióban. Belügyes körökben azt beszélik, hogy Pintér Sándor már egy ideje nem nézi jó szemmel Rogán efféle ambícióit.

Ha Rogán tényleg irányítást szerezne a polgári szolgálatok felett, azzal Pintér sem teljesen gyengülne meg, viszont Orbán egy salamoni döntéssel tudná kezelni a két miniszter közötti konfliktust.

Könnyen lehet, hogy Orbán éppen a Rogán–Pintér-konfliktust akarja feloldani sajátos módon:

az egészségüggyel plusz egy területet adna Pintérnek, a polgári titkosszolgálattal viszont Rogán sem érezné úgy, hogy vesztett. Ám ha Rogán valóban megkapná a szolgálatokat, akkor az NVSZ és a szolgálatok között erős rivalizálásra lehetne számítani.

Orbánra jellemző, hogy az utolsó pillanatig lebegteti, kinek milyen kormányzati szerepet kínál. Azt sem lehet kizárni, hogy a belügyi és fideszes körökben terjedő információk Rogán várható új "területeiről", valamelyik érintett miniszter vagy éppen a kormányfő környezetéből származnak és a szereplők így próbálják szondáztatni egymás esélyeit, még végül egy nevető harmadik lesz a befutó.

