Záporokkal, zivatarokkal indul a hét

De napközben egyes helyeken már 24 fok is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn a több-kevesebb napsütés mellett fátyolfelhőkre és sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás.

A délelőtti óráktól nagyobb számban az ország északi felén ismét kialakulhatnak zivatarok, emiatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borosd-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki. Kezdetben főként az Északi-középhegységben, illetve az Észak-Dunántúlon, majd később az Alföldön is kísérheti villámlás a záporokat. Az erősebb cellákat lokálisan intenzív csapadék, illetve apró szemű (< 1 cm) jég is kísérheti. Késő estére várhatóan fokozatosan megnyugszik a légkör. Az északkeleti szelet helyenként élénk, zivatarok idején átmenetileg erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 19 és 24, késő este 9, 15 fok között valószínű.

Hétfő éjjel a gomolyfelhők összeesnek, csökken a mennyiségük, de főként az éjszaka első felében helyenként még lesznek erősen felhős területek, ahol záporok, zivatarok is előfordulnak. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul.

Kedden erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, emellett fátyolfelhők is lesznek az égen. Szórványosan kialakulhat zápor, zivatar, emiatt már most elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben az ország nagyobbik felére ( Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Fejér, Somogy, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borosd-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyék). A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok térségében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű.