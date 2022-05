A kormány beterjesztette a 2026-ig szóló konvergenciaprogramját.

Orbán Viktor/Facebook

Az ellenzéki képviselők – például Ujhelyi István – a választások előtt azzal riogattak, hogy jelentős megszorításokra számíthatnak az Orbán-kormány részéről, ha ők maradnak hatalmon. Ennek azonban egyelőre semmi nyoma.

Az Európai Unió tagországainak minden év április 30-áig be kell számolniuk arról, gazdasági, költségvetési szempontból hogyan is képzelik el a következő éveiket. Így tett természetesen Magyarország is – számol be az mfor.hu.

Az Európai Bizottságnak elküldött konvergenciaprogram szerint a 2022-26-os időszakra 4,9%-ra csökkenő költségvetési hiányt prognosztizál a kormány.

Emellett a mostani konvergenciaprogramból az látszik, hogy az eddigi vívmányok csaknem teljes egészében megmaradhatnak, miközben még újabb könnyítésekre is sor kerülhet.

A teljesség igénye nélkül:

- az újonnan vásárolt vagy építtetett lakások áfája 27-ről 5 százalékra csökken bizonyos esetekben (ezeket nem konkretizálja a program),

- a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénybevételével vásárolt ingatlanok 2026 végéig bizonyosan visszterhes átruházási illetékmentességet élvezhetnek,

- a 25 év alatti fiataloknak sem kell aggódniuk, az ez év január 1-jétől nekik biztosított személyijövedelemadó-mentesség megmarad,

- mint ahogy a 13. havi nyugdíj is, továbbá a 3,5 százalékot meghaladó növekedés esetén járó nyugdíjprémium,

- folytatódik az orvosok 2021-ben indult és több évig tartó bérfejlesztési programja,

- növekednek a honvédelemre fordítható GDP-arányos kiadások,

- az előző évekhez hasonlóan jelentős infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor, egyebek mellett közúti és vasúti fejlesztésekre, ipari parkok kialakítására, területfejlesztésekre,

- folytatódik a Magyar Falu és a Modern Városok Program,

- további beruházásokra kerül sor az Egészséges Budapest program keretében,

- miközben turisztikai és egyéb gazdasági fejlesztések is lesznek.

Mindezek mellett a közszférában, többek közt az egészségügyben és az oktatásban, dolgozók bére emelkedhet.