A megoldás kulcsát a fiatalokban látja.

Márki-Zay Péter/Facebook

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke már több ízben is kifejezte azt – a választások előtt és után is –, hogy Orbán leváltására kizárólag a fiatal korosztálynak van lehetősége. Most arról posztolt a közösségi oldalán, hogy hogyan hatott az újabb kétharmad erre a rétegre és hogy ez milyen negatív vonzatokkal jár majd.

Egy friss felmérés szerint a magyar fiatalok egyharmada kívánja elhagyni hazáját. Ez a szám az Orbán-kormány ifjúságpolitikájának csődjét mutatja. Tanúbizonysága annak, hogy a kormány nem tud olyan biztos jövőt és víziót kínálni a fiatalság számára, amely itthon maradásra bírná őket

– kezdi a bejegyzést. Majd hozzáteszi:

Ha eltűnik a dolgozó magyar fiatalság egyharmada, az katasztrofális következményekkel fog járni. A kivándorlás a nyugdíjrendszer összeomlásához, a hazai szürkeállomány drasztikus lecsökkenéséhez fog vezetni, amely Magyarországot évtizedekkel vetheti majd vissza

– vélekedik. Ezután arról ír, hogy a jelenlegi vezetés már évtizedek óta mellőzi a fiatalokat, nem foglalkozik a problémáikkal és érdekképviseletük sincs.

Itt az idő tehát, hogy a fiatalok bevonásával egy olyan politikai közösséget építsünk, amely képes a kor kihívásaira a leginnovatívabb módokon reagálni

– szól a felhívása. A célja, hogy ezekkel a fiatalokkal egy olyan országot építsünk fel, ahol „érdemes maradni, ahol a közbeszéd higgad vitákon alapszik, ahol a kirekesztés helyett a tolerancia és a szeretet uralkodik, ahol nem a politikai kapcsolatok, hanem a tehetség és tudás az előrejutás záloga.”