Rakéta csapódott be Kárpátalja egyik hegyvidéki járásában kedden, erről Viktor Mikita kormányzó, a megye katonai adminisztrációjának vezetője számolt be. Ez az első alkalom, hogy a legnyugatibb megyét, a magyar határ mellett fekvő Kárpátalját támadás érte. A köztévé kárpátaljai tudósítója az M1 Híradójában elmondta, hogy kétszer is volt légiriadó kedden Kárpátalján, a rakétatámadás az esti figyelmeztetés után történt. Amit még tudni, hogy a volóci vasútállomás melletti transzformátortelepet érte találat. Volóc a magyar határtól mintegy 100 kilométerre fekszik.

Vasútállomást érhetett rakétatalálat Kárpátalján

– nyilatkozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a 24.hu beszámolója szerint. Menczer Tamás azt mondta, folyamatosan kapcsolatban vannak az ungvári külképviselettel, az ott dolgozó kollégáik azt közölték, a légiriadó kedden néhány perccel 18 óra után kezdődött, és két órán át tartott.

A jelenlegi információk szerint a támadásban nem sérült meg senki

– tette hozzá.

Azt fontos még megjegyezni, ez a támadás is igazolja, hogy jó döntést hoztunk, amikor arról döntöttünk, hogy nem szállítunk fegyvereket a háborúba

– hangsúlyozta Menczer Tamás, hozzátéve, hogy a katonai szállítmányok – amint átlépnék a magyar-ukrán határt – szintén orosz támadás célpontjává válhatnának.