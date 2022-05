Szívszorító: Berki Krisztiánt betakargatta kislánya, azt hitte alszik

Mindenkit váratlanul ért Berki Krisztián halálhíre, a médiasztár 41 éves volt, felesége, Mazsi is megerősítette a hírt, aki azt is elmondta, hogy kislányuk születése óta most lett volna az első randijuk. Krisztián édesanyja zokogva mondta el a Blikknek, hogy megállt a fia szíve. Hódi Pamela, Krisztián volt felesége közösségi oldalán búcsúzott tőle. Krisztiánt Pamelával közös kislányuk, Nati találta meg, aki az éjszakát édesapjánál töltötte.

A Bors megrázó részleteket osztott meg a tragédiáról, mint írják az FTC egykori vezérét kislánya betakargatta, mert azt hitte édesapja alszik.

Pénteken a rendőrség több autóval szállt ki egy budapesti IX. kerületi társasházba, ahová egy mentőautó is megérkezett. A házban Berki Krisztián lakott, és a szomszédok állítólag már több napja kiabálásokat és veszekedéseket hallottak a celeb lakása körül, valamint korábban is voltak már kint a rendőrök.

A helyszínen a BRFK munkatársai kizárták az idegenkezűséget, közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a halálesetet. A Telex információi szerint kábítószergyanús anyagot találtak a helyszínen, ezt várhatóan egy külön büntetőeljárás keretében vizsgálja majd a rendőrség.