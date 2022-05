Minden országnak megvannak a saját történelmi tapasztalatai. Ez itt egy háború. Nekünk vannak háborús tapasztalataink, ezért az elején tisztázni kell, hogy ki áll háborúban kivel, és nekünk mi ehhez a viszonyunk – szögezte le bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2022. május 6-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Mint írja, "a magyar felfogás szerint ez egy orosz–ukrán háború".

Bejegyzésében hangsúlyozta:

Orbán szerint, "amikor kitör egy háború, amelyben mi nem vagyunk közvetlenül érintettek, akkor azt a kérdést kell eldönteni, hogy mi a viszonyunk hozzá".

Vannak országok, néha Magyarország is ilyen volt a történelem során, amely ilyenkor oldalt választ, valamelyik fél mellé áll. De az én felfogásom az, és szerintem a magyar történelmi tapasztalat és a magyar észjárás is azt mondja, hogy nem oldalt kell választani, hanem álláspontot kell választani. Meg kell határozni, hogy mi a magyar érdek, amely megfelel a magyar érdekeknek, és egyben erkölcsileg is helyes, és ezt kell képviselni.