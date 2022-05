A profitot félti Orbán, nem a magyarokat – kell az a pénz az árstop és a rezsicsökkentés finanszírozásához

Friss fejleményként az EU további egy évvel meghosszabbítaná az olajstop bevezetéséhez Magyarországnak és Szlovákiának adott halasztást, a csehek pedig plusz félévet kapnának.

Miközben Orbán valóban nagyon ki van akadva amiatt, hogy nem jut az uniós pénzekhez, mégsem a bosszúállás vezérli, amikor vétóval fenyegeti az orosz olajimport-stopot érintő uniós szankciós csomagot, hanem az, hogy ezt is és azt is kikényszerítse, s javítsa a pozícióját

– fejtegette a Hírklikknek Szent-Iványi István, mondván:

ezt az idegjátékot akár zsarolásnak is nevezhetjük, de abban biztos, hogy a végén Orbán be fogja adni a derekát.

A külpolitikai szakértő, korábbi diplomata, európai parlamenti képviselő szerint valószínűleg valami „emelkedettebb” indokot is fel akart hozni az érvelésében.

Miközben a magyar kormány „szócsövei” már korábban nyilatkozgattak arról, hogy Magyarország számára elfogadhatatlan az orosz olajimportra kivetendő közös uniós szankció, Orbán Viktor ma először állt ki ország-világ elé, hogy közölje, nem hajlandó megszavazni az EU közös szankciócsomagját annak jelenlegi feltételei mellett.

Ez idegjáték, nevezhetjük akár zsarolásnak is

– mondta a lapnak, szerinte Orbán minél jobb eredményt akar kicsikarni, ugyanakkor abban biztos abban, hogy a végén be fogja adni a derekát. Orbán ugye azt mondta, hogy a másfél év kevés, de most már idézte fel a szakértő.

Ami pedig a mai Orbán-beszélgetés egyes részeit illeti, Szent-Iványi szerint hazugságok hangoztak el benne. Nem igaz, hogy Magyarország csak Oroszországtól tud olajat vásárolni. Most is már az a helyzet, hogy az olaj 58 százaléka származik máshonnan, mutatott rá.

– mutatott rá. Most 70 dollár/hordó körüli árat kell fizetni az orosz olajért, miközben a Brent világpiaci ára 110 dollár felett van. Ezen pedig nagyon komoly profitja van a MOL-nak.

Ezzel együtt is úgy vélem, hogy Orbánt nem a bosszúállás vezérli, hanem az, hogy kikényszerítse ezt is és azt is, egyszerűen javítani akarja a pozícióját