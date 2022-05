Baleset történt az M7-es és az M3-as autópályákon hétfő reggel

Az M7-es sztrádán egy autó megpördült és a szalagkorlátnak csapódott, az M3-ason egy kisteherautó szaladt árokba.

A katasztrófavédelem közleménye szerint Baracska közelében két sávon halad a forgalom Budapest felé az M7-es autópályán, miután megpördült és szalagkorlátnak csapódott egy személyautó a sztráda 36. és 37. kilométere között.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A leállósávban található autót a székesfehérvári tűzoltók áramtalanították, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon két sávon halad a forgalom.

Az M3-as autópályán, Kerekharaszt közelében a 49. kilométernél a Budapest felé tartó oldalon az árokba borult és az oldalára fordult egy kisteherautó a katasztrófavédelem közleménye szerint hétfő reggel.

A gépkocsiban egy ember utazott, ő a műszaki mentést végző hatvani tűzoltók segítségével ki tudott szállni a járműből, a helszínre a mentőket is kihívták.

További két helyen is karambollal indult a hétfő a katasztrófavédelem közlése szerint: Pétervására és Bükkszék között a 2412-es úton két autó ütközött össze, az egyik felborult, a helyszínre mentőt is kellett hívni. Tatabányán pedig egy közvilágítási oszlopnak ütközött egy autó a Rákóczi Ferenc úton, az utat lezárták, a mentők a helszínen vannak ott is.