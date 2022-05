Rozsdaövezeti akcióterület lett a Kopaszi-gátnál épülő lakópark, visszaigényelhető az áfa a lakásvásárlás után

Rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánították a BudaPark-projektet, a lakópark-fejlesztés környékén nemrég jelent meg Tiborcz István egyik érdekeltsége is

A hvg.hu cikke szerint nem sokkal azután, hogy Tiborcz István mininszterelnöki vő egyik érdekeltsége is megjelent a Kopaszi-gátnál folyó lakópark-fejlesztésben, a helyszínt a főváros legnagyobb rozsdaövezeti akcióterületévé nyilvánították.

Schranz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója közölte a jó hírt egy közleményben (amely kedden kora reggel jelent meg az MTI-ben), hogy a Rozsdaövezeti bizottság a Property Market BudaPart városnegyed fejlesztésének helyszínét rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánította. Schranz arról is beszámolt az állami hírügynökségnek, hogy ez a besorolás a Kopaszi-gáttal szemben épülő BudaPart-projekt lakásvásárlóinak is kedvez, mivel visszaigényelhetik a lakások utáni áfát. A visszaigénylés visszamenőleg ugyanakkor nem érvényesíthető, a rendelet hatályba lépése előtti befizetésekre nem lehet kiterjeszteni – tette hozzá.

A hvg.hu cikke szerint a fejlesztés 2016-ban indult, a területből 10 hektár a Lágymányosi-öböl vízfelülete, 20 hektár városi park, ennek része a Kopaszi-gát is. A fejlesztés első két ütemét már lezárták, 1100 lakást értékesítettek is, az első két irodaépületet és öt lakóházat már birtokba vettek a lakók és bérlők. Az pedig nemrég derült ki a 444 cikkéből, hogy Tiborcz István miniszterelnöki vő érdekeltsége is megjelent az itteni lakópark-fejlesztésben.

A rozsdaövezeti akcióterület-besorolásról a 2021. májusában felállított Rozsdaövezeti bizottság döntött. A testület javaslatok alapján határoz arról, hogy a leromlott állapotú, korábban ipari vagy egyéb gazdasági célokra használt ingatlanok közül melyek kerüljenek be a programba. Eddig a cikk szerint 46 területre érkezett kezdeményezés, ebből 16-nál támogatták a minősítést, és hat terület esetében már jóvá is hagyták azt. A BudaPart-projekt a legnagyobb rozsdaövezeti beruházásnak számít Budapesten jelenleg a közlemény szerint.