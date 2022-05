Orbán miatt kellene Magyarországnak távoznia az EU-ból

Egyetlen ország van, Magyarország, amely számára igenis az unióból való kilépés lehet az egyetlen válasz a Brüsszellel szemben fennálló, mély, és engesztelhetetlen nézeteltérésére.

Magyarország és az EU a fennmaradó része jelenleg korunk legfontosabb geopolitikai témájában, az Ukrajna elleni orosz háború kérdésében egymással ellentétes oldalon áll.

Most már Németország és más, hagyományosan habozó tagok is elmozdultak az Oroszország elleni olajembargó felé, Magyarország azonban akadályozza a döntést, és ehhez olyan érveket hoz fel, amelyek dühítőek és nevetségesek

– mutat rá a Politico.

Orbán Viktor múlt heti kijelentését idézi a cikk, miszerint Magyarországnak nincs tengeri kikötője, mert azokat „elvették tőlünk”.

– jegyzi meg a szerző.

Európa politikai rendjének egyik legalapvetőbb pontját forgatja fel: azt, hogy a nemzeti határok erőszakkal nem változtathatók meg, és hogy létszámától függetlenül, egyetlen nemzetnek sincs vétójoga szomszédai politikai döntései felett.

Magyarország ezúttal teljesen magára maradt. Igen, más tagállamok is felhoztak ellenvetéseket az olajembargóval kapcsolatban, de nem annyira hajthatatlanok, mint Magyarország. Orbán még arra is kész, hogy a magyar-orosz kapcsolatok oltárán feláldozza régi szövetségeséhez, Varsóhoz fűződő kapcsolatait. Orbán dalmát kikötőkről szóló megjegyzése jelzi, hogy az orosz birodalmi hódítást rokonszenvvel nézik azok, akik még mindig vágyakozva tekintenek a Nagy-Magyarország térképre, amely egyebek mellett Kovács szóvivő irodájában is látható