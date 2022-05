Áder János gyerekklinikai eszközökre, Kövér László hátrányos helyzetűeket segítő alapítványnak adott idén a jótékonysági keretéből

Minden köztársasági elnöknek, a leköszönőknek is van a törvényben rögzítve egy fix keretösszege, amelyből adományozhat. A házelnöknek is van egy ugyanilyen kerete, ő a hátrányos helyzetűek mellett a bélyeggyűjtőknek is adott támogatást.

A hvg.hu cikke szerint a most már Köztársasági Elnöki Hivatalról Sándor-palotára átnevezett köztársasági elnöki honlapon nyilvánosságra hozott adatok szerint Áder János köztársasági elnök a leköszönéséig a rendelkezésére álló 24,3 millió forintból 13,05 milliót jótékonykodott el (ennyiről van nyilvános adat a honlapon, mivel a nyilvánosságra hozásra 15 nap van, így az összeg még emelkedhet).

Áder János leköszönő államfő fogadja Novák Katalin új köztársasági elnököt a Sándor-palota teraszán 2022. május 10-én. Novák Katalint március 10-én választotta meg államfőnek az Országgyűlés, ünnepélyes beiktatása május 14-én lesz

Fotó, címlapkép: MTI/Bruzák Noémi

A köztársasági elnöknek egy évben 73 milliós kerete van adományozásra a törvény szerint, időarányosan ebből 24,3 millió állt Áder János rendelkezésére május 10-ig. De mint leköszönt köztársasági elnök, ugyanekkora kerettel fog rendelkezni (ugyanilyen kerete van Kövér László házelnöknek is), illetve annak időarányosan fennmaradt részét, 48,7 milliót költheti idén.

A cikk szerint a pénzt az államfő, a volt államfő és a házelnök is teljesen szabadon költheti el, még írásos szerződést sem kell kötni a felajánlásról, így pályáztatás vagy kiválasztási előírás sincs – és akár egy szervezetnek, vagy magánszemélynek is odaathatják a teljes összeget. Annyi kikötés van csupán, hogy párt, vagy azt támogató, illetve politikai tevékenységet folytató szervezet nem támogatható.

Áder János 2022-ben 12 kedvezményezettnek adott kisebb-nagyobb összegeket e keretből. Öten a kedvezményezettek közül egymilliót, vagy annál többet kaptak, a többség viszont félmillió forintot, vagy annál kevesebbet. A legnagyobb összeget (3,1 millió) a Hópihe Alapítvány kapta, a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája Baross utcai részlegén fogják ebből a cserére szoruló eszközök beszerzését finanszírozni. A legkisebb összeget (400 ezer forint) a Miszzió Média Lap- és Könyvkiadó Kft. kapta, ebből 102 darab "Jézussal a szeretet útján" katolikus családi társasjáték költségeinek támogatására.

Áder kedvezményezettjei között van még egy másik gyermekklinika, kulturális rendezvény, roma hagyományőrzők klubfoglalkozása, mozgássérülteket segítő egyesület, gyerekek fejlesztőprogramja Kadarkúton, de digitálistábla-beszerzést is támogatott Kisorosziban, illetve a komolyzenét játszó ifjú zenészek alkotta Altalena Együttes is kapott pénzt stúdióeszközökre. (Tavaly a legnagyobb összeget, 12,113 millió forintot egy magánszemély kapta "koronavírus haláleset miatt szociálisan rászoruló nagycsalád támogatása" címen, a Covid-járványban árván maradt 55 gyermek családjának pedig 15,3 milliót adott a köztársasági elnök.)

Kövér László házelnök is 73 milliós keretből gazdálkodott, az országgyűlés honlapján található lista szerint idén eddig 22,7 milliót osztott szét 23 kedvezményezett részére. 19 ebből kereken egymillió forintot kapott, ennél kevesebbet három kedvezményezett (400, 500 és 800 ezer forintokat), a legnagyobb összegű, 2 millió forintos támogatást a SPES Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány kapta a házelnöktől. Az egymilliós tételekből a debreceni nagycsaládosoknak, vajdasági magyar pedagógusoknak, Pápa vegyeskarának, zirci katolikus plébániának és az önkéntes tűzoltóknak, egy karateklubnak, egy polgári körnek, és a Bibó Szakkollégium alapítványának is jutott – olvasható a cikkben.

Kövér László kedveli a bélyeggyűjtőket, az idei kiosztott támogatások hatodát különböző filatelista egyesületek és alapítványok kapták meg, jelemzően egy-egymilliós összegeket (például: Pátria Filatéliai Egyesület, az Internetes Bélyeggyűjtő Klub és a Filatelista Ifjúságért Alapítvány).Emellett pedig a hagyományőrzőket is szokta támogatni a házelnök.

A volt köztársasági elnökök közül a plágiumbotrányába belebukó Schmitt Pál leginkább sportcélokra adott a keretéből, 2-2 milliót kapott a Magyar Edzők Társasága és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, 3 milliót kapott egy aikido egyesület, 1,5 milliót pedig a MAgyar Speciális Olimpia Szövetség.

Sólyom László a hvg.hu cikke szerint gyakorlatilag évek óta ugyanazt a 15-20 szervezetet támogatja a keretéből. Idei listája szerint eddig 43,15 millió ment el jótékonykodásra, és ebből 23 milliót a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kapott (az összeg tavaly is ugyanekkora volt). Rendszeresen támogatja a Magyar Hospice Alapítványt, a Magyar TEhetségsegítő Szervezetek Szövetségét is.