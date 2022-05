Karácsony Gergelynek nem kell bocsánatot kérnie Orbán Viktor vejétől

Fizetnie és bocsánatot sem kell kérnie a főpolgármesternek Tiborcz Istvántól, ugyanis a Kúria megvizsgálta a másodfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezést, és azt indokoltnak találták.

Schiffer a felülvizsgálati kérelemben azzal érvelt: nincs olyan a hatályok Ptk. alapján, hogy a közszereplői klauzula szerint Tiborcz István becsülethez való jogát nem sértette meg a Tiborcz-adózás, de a névviselési jogát meg igen. „Ezt az érvelést osztotta a Kúria is, így a másodfokú ítélet fellebbezett részét megváltoztatták, a felperes fellebbezését pedig elutasították.”

Az ügy még 2020 decemberében indult, amikor is az elsőfokú bíróság elutasította Tiborcz István keresetét, amit a személyiségi jogok megsértése miatt nyújtott be Karácsony Gergellyel szemben. Tiborcz azt sérelmezte, hogy a főpolgármester 2019-ben, az önkormányzati választási kampányban Tiborcz-adónak nevezte el azt a javaslatát, amely szerint a fővárosban minden 500 millió forint feletti értékű ingatlan után adót kellene fizetniük az önkormányzat felé a tulajdonosoknak. A per 2020 december 1-jén indult a Fővárosi Törvényszéken.

Első fokon arra jutottak, hogy Karácsony sem a névhasználathoz való jogot, sem Tiborcz becsületét és jó hírnevét nem sértette meg azzal, hogy javaslatát Tiborcz-adónak nevezte el.

Másodfokon azonban nem dobták vissza Tiborcz keresetét, az eredmény nagyjából döntetlen lett. Schiffer András úgy magyarázta akkor, hogy „a legfontosabb kérdésekben a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, egyedül egy pontban, a névjog kérdésében marasztalta el Karácsonyt”. Emiatt viszont pénzbüntetést is fizetnie kellett volna, és bocsánatot is kellett volna kérnie.

Ezután kérték meg Schifferék az ítélet végrehajtásának halasztását, és benyújtották a fellebbezést, aminek a Kúria helyt is adott.