Történelmi csúcson a dollár

Csütörtök este hatkor 369 forintot ér egy amerikai dollár.

Ezzel a magyar fizetőeszköz történelmi mélyponon áll az amerikai valutához képest. Ehhez két dolog járult hozzá a 444.hu cikke szerint. Miután Virág Barnabás MNB-alelnök a VG konferenciáján arról beszélt, hogy véget ért az agresszív monetáris szigorítás időszaka és fokozatosan kell folytatni a kamatemelést, gyengülni kezdett a forint. A másik ok pedig a dollár folyamatos erősödése. Az euróhoz képest is jól áll, most 1,04 dollárt kell adni egy euróért.

Fotó: 123RF.com