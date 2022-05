A Mandiner készített születésnapi nagyinterjút Schmitt Pállal, aki azt is elárulta, nagyon örül annak, hogy annak idején lemondott az államfői posztról – írja a 24.hu.

Fotó: Schmitt Pál a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tiszteletbeli elnöke, korábbi köztársasági elnök

A 80. születésnapját ünneplő Schmitt Pál azt is elmondta, gyermekkora nagy része szolgálattal telt, különórákra járt, elvárás volt, hogy jó tanuló, jó sportoló legyen, zongorázzon, tanuljon nyelveket.

Azt is elárulta, kevesen tudják, hogy édesapja még a húszas években, a némafilmes mozikban zongorázott.

Otthon is volt zongora, így nem volt kérdés, hogy kipróbálom. Sőt, 16 évesen a Böszörményi úti Tik-Tak presszóban én is zongoráztam esténként. Beugró voltam, ugyanis Anci néni keze eltörött, s szólt, úgyis apám révén ismerek minden jó slágert, ugorjak be helyette