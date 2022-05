A hódmezővásárhelyi kocsmában tartott lakossági fórumán Lázár János arról beszélt, nem készült ilyen jelentős Fidesz-győzelemre – írja a Telex.hu.

Fotó: Lázár János, a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőjelöltje sajtótájékoztatót tart Hódmezővásárhelyen, a Fidesz irodában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. Lázár János 96,33 százalékos feldolgozottság alapján a szavazatok 52,14 százalékát szerezte meg a 39,86 százalékot elérő Márki-Zay Péterrel szemben a Csongrád-Csanád megyei 4-es választókörzetben. Sajtótájékoztatóján azt mondta, a választókerület mind a 19 településén, így Hódmezővásárhelyen is elnyerte a választópolgárok támogatását. MTI/Rosta Tibor

Még arra sem, hogy a hódmezővásárhelyi választókörzetben legyőzi Márki-Zay Pétert, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét.

Bár a fórum előtt a hvg.hu és az RTL riporterei is érdeklődtek azzal kapcsolatban, mi lesz a szerepe az új kormányban, konkrétumokat nem akart elárulni.

Magán a fórumon, élő közönség előtt viszont már bőbeszédűbb volt, azt mondta, a leendő minisztereknek tartott munkaebéden „próbáltam meghúzódni, halat ettem zöldséggel”, de „nem kérték el az ebéd árát, úgyhogy valószínű, hogy a meghívotti kör tagja voltam, szóval alakul az új kormány”.

Beszélt arról is, hogy miután 2018-ban kikerült a kormányból, „sokan” száműzetésnek szánták, hogy a Mezőhegyesi Ménesbirtokon kell dolgoznia, és mezőgazdasággal foglalkoznia, de ő nem annak élte meg, sőt még Csányi Sándorral is összebarátkozott. Az OTP vezetőjét Lázár 9 éve még „Magyarország első számú uzsorásának” nevezte, most pedig már azt mondta,

2018-ig tanultam Orbán Viktortól, 18-tól 22-ig pedig Csányi Sándortól. Elég jó iskola ez.

Arról is kérdezték, miért hagyták ki a 2018-as kormányból, mire Lázár arról kezdett beszélni, hogy ő hajlamos a lázadásra.

Ezt amúgy is csak addig szabad csinálni, amíg az ember el meri küldeni az ellenfeleit és még a saját párttársait is a picsába

A hódmezővásárhelyi politikus ehhez érez még magában „erőt, tüzet, vagányságot”, és „sokat is szenvedett”, márpedig szerinte „ahhoz, hogy nagy politikussá válj, sokat kell szenvedni”.