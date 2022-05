Szijjártó Péter közösségi oldalán osztotta meg videóját, amelyet "kifejezetten a román sajtó képviselőinek figyelmébe" ajánlott.

Fotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 9-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Mi, magyarok mindig is a pragmatikus és észszerű együttműködésben hittünk. Mi mindig is abban hittünk és hiszünk a mai napig is, hogy kölcsönös tisztelet talaján állva ezt az együttműködést tovább lehet fejleszteni. És hogyha kölcsönös tisztelet talaján áll az együttműködésünk, – ami mellett mi még egyszer mondom, elkötelezettek vagyunk – akkor abból mindkét ország és mindkét nemzet nagyon sokat tud profitálni.