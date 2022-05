Jóváhagyta a dízel- és benzinüzemű autók 2035-ös betiltását az illetékes EU-bizottság. Ez azt jelenti, hogy öt évvel előbbre hozzák a korábban megállapított határidőt.

Rábólintott az EU Bizottságának javaslatára, és hatalmas változásra szánta el magát az Európai Parlament, miután a "Fit for 55" klímacsomag keretében úgy döntött, radikálisan átformálják a dízel- és benzinüzemű autókra vonatkozó szabályozást.

Az EP Környezetvédelmi Bizottsága megszavazta az EU Bizottságának azt a javaslatát, miszerint

2035-től ténylegesen tiltsák be az új személygépkocsik és könnyűhaszongépjárművek esetében a belső égésű motorokat. A zöld intézkedéssel öt évvel előbbre hozzák a korábban kitűzött határidőt.

A hvg.hu cikke szerint a bizottság megszavazta azt is, hogy az autógyártóknak 2021-hez képest 2025-re 20 százalékkal, 2030-ra 55 százalékkal, 2035-re pedig 100 százalékkal kell csökkenteniük átlagos szén-dioxid-flottakibocsátásukat.

A szavazás eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén kell ratifikálni, ahol a Bizottságban részt vevő EP-képviselők döntéseit általában nem módosítják. A képviselők ezt követően kezdenének tárgyalásokat az EU kormányaival a végleges törvényről.

A szavazáson arról is döntöttek, hogy betiltják az e-üzemanyaggal – nem olajból nyert szintetikus üzemanyaggal – működő új autókat is 2035-től, amelyet szerettek volna elkerülni az olyan gyártók, mint a Porsche, amelyek ilyen típusú üzemanyagokba fektetnek be, hogy ügyfeleik továbbra is vehessenek klasszikus meghajtású járműveket.

A közlekedési ágazatot zéró emisszióssá tenni az egyik legfontosabb pillére az EU azon tervének, hogy az évszázad közepére elérje a klímasemlegességet, mivel ez az egyik olyan ágazat, ahol az elmúlt években nőtt a kibocsátás. Ma a személyautók az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 13 százalékáért felelősek az EU-ban, a kisteherautók pedig kettő százalékért.