Új feladatokat kap Szijjártó Péter – a kényes paksi bővítésért is ő felelhet

Több energetikával kapcsolatos feladatkör is Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez kerülhet az új kormányban – számolt be róla a Napi.hu.



Kép: Facebook/Szijjártó Péter

Az új kabineten belüli munkamegosztást illetően úgy tűnik, hogy három feladatkör nagy valószínűséggel Szijjártó felügyelete alatt lesz majd.

Ezek egyike a paksi bővítés ügye, ami problematikus terület volt a kormányon belül is. Több verzió is felmerült, hogy melyik tárcához és melyik miniszterhez kerüljön az atomreaktor bővítésének kormányzati koordinálása, a miniszterelnök végül a portál információi szerint Szijjártó Péter mellett döntött.

A lap úgy értesült, az energetikai ügyek nemzetközi szintű képviselete is a tárca feladatai közé tartozik majd. Ebbe a nemzetközi beszerzésektől kezdve egészen az Európai Unió Energiaügyi Tanácsával való együttműködés is beletartozik, így nagy valószínűséggel az uniós szankciókkal kapcsolatos tárgyalások és feladatok egy részét is Szijjártó kezelheti majd.