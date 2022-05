Korlátlan hatalom birtokosa lett az Orbán-kormány – Ujhelyi nyílt levelet írt nekik

Ujhelyi István, az Európai Parlament képviselője közösségi oldalán tette közzé a bejegyzését, amelyben úgy fogalmazott, ha Orbán Viktor "a haza érdekét nézi majd, ezzel kezdi a munkát", 5 pontos nyílt levélben szedte össze a feladatokat az Orbán-kormánynak.



Fotó: Ujhelyi István EP-képviselő (MSZP-Párbeszéd) felszólal a 2021-27. évi ciklus EU-s forrásainak felhasználásáról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 22-én. MTI/Kovács Attila

Mint írja, "kétségtelen, hogy az elmúlt tizenkét évben lezajlott rendszerkiépítésnek vannak olyan eredményei, amelyek a nemzet valódi érdekét szolgálják, ezek azonban egyáltalán nincsenek egyensúlyban azzal a figyelemmel és erőforrással, amely a klientúraépítésre, a szűk elit feltőkésítésére és a mindezt elfedni szándékozó propagandára ment el".

Az elmúlt tizenkét év nem csupán a NER hibrid rezsimjét kiépítő időszak volt, hanem Magyarország történelmi lehetőségének bűnös elszalasztása is. Orbán Viktor olyan hatalommal és erőforrással rendelkezett az elmúlt időszakban, amelyet, ha nem a saját rendszere, hanem az egész nemzet szolgálatába állít, ma egy egészen más, egy – nemcsak szavakban, de a valóságban is – erősebb, fejlettebb, önállóbb és fenntarthatóbb országban élnénk. De, nem ezt tette.

Orbán Viktor hétfőn újabb négyéves kormányzati ciklusát kezdheti meg, ismét kétharmados, korlátlan hatalommal és lehetőséggel – írja Ujhelyi.

A választók többsége minden ismert és eltakart bűn ellenére is úgy döntöttek: neki adnak felhatalmazást; ennek megértése és feldolgozása a mi feladatunk. Orbán feladata viszont, hogy legyen méltó erre a bizalomra és önös politikai játszmái mellett – vagy inkább helyett – a magyar társadalom legégetőbb ügyeire is érdemi válaszokat adjon. Nem csak szavakban, de tettekben is. A baloldal politikusaként, az Európai Parlament magyar szociáldemokrata képviselőjeként az alábbi öt pontot ajánlom az ötödik kormányfői esküje előtt álló Orbán Viktornak, egyfajta házi feladatként: