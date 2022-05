Kedden Varsóba látogat Novák Katalin köztársasági elnök, hogy Andrzej Dudával, Lengyelország köztársasági elnökével, Elzbieta Witekkel, a szejm elnökével és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel tárgyaljon. Lengyelországban azonban nyoma sincs Novák Katalin holnapi varsói látogatása hírének – írja a Hírklikk.hu.

Fotó: Novák Katalin köztársasági elnök a Sándor-palotában 2022. május 14-én.

Örülök, hogy holnap találkozom Duda elnökkel, aki 2020-ban a Lengyel Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztjével tüntetett ki. Ígéretemhez híven első nemzetközi utam Varsóba vezet, ahol Andrzej Duda köztársasági elnökkel, Elzbieta Witekkel, a Szejm elnökével és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel tárgyalok

- írta közösségi oldalán Novák Katalin.

A Hírklikknek Gordon István azt mondta:

Nincs kizárva, hogy a lengyelek elengedik a ’haragszom rád-ot’, és ezért fogadják Varsóban Novák Katalint

A Lengyelország-szakértőtől azonban a lap megtudta, hogy a lengyel sajtóban semmi nyoma nincs annak, amit a frissen hivatalba lépett köztársasági elnök közölt beiktatásakor, miszerint első útja Lengyelországba vezet.

Mint ismert, a két ország kapcsolatai szinte a fagypontig lehűltek azóta, hogy Oroszország február 24.én megtámadta Ukrajnát.

Pedig a hagyományosan kiváló együttműködés Orbán Viktor és Jarosław Kaczyński vezetése alatt a jogállamisági kérdésekben az unióval szembeni folyamatos közös fellépés miatt még szorosabbra vált. Lengyelország azonban – részint történelmi hagyományai és tapasztalatai miatt – az orosz agresszió ellen legkeményebben fellépők között is dobogós helyet foglal el, miközben az orbáni Magyarország ahol tudja, bomlasztja az EU és a NATO egységét a háborúra adandó válaszlépéseket illetően (is). Nem véletlen, hogy már Lengyelországban is egyre többen nevezik Putyin bábjának, kijárójának, érdekei védelmezőjének Orbánt – írja a Hírklikk.hu.

Most mosolyszünet van a két ország vezetői között, és nem tudni, hogy meddig tart

– fejtegette.

Az biztos, hogy márciusban lefújták Áder János akkori államfő varsói látogatását, mégpedig azért, mert Andrzej Duda elnök nem volt hajlandó vele együtt mutatkozni, amiért a magyar vezetés az Ukrajna elleni agresszió ügyében oroszbarát álláspontot foglalt el. Pedig a két nép legfontosabb közös ünnepe, a lengyel-magyar barátság napja alkalmából tervezett ünnepségre utazott volna az akkori magyar köztársasági elnök

– idézte fel Gordon.

Úgy gondolja azt nem tudni, érzik-e már úgy a lengyelek, hogy kiszabták a penitenciát amiatt, amiért Orbánék rosszul viselkedtek, a büntetést végrehajtották, és túl lehet rajta lépni.

Nincs kizárva, hogy elengedik a ’haragszom rád-ot’, amikor Novák Katalint fogadják Varsóban

- mondta Gordon, aki azonban leszögezte, hogy a látogatásnak nincs semmi nyoma Lengyelországban.

A sajtó persze beszámolt Novák köztársasági elnöki kinevezéséről, ám az érdekes – mutatott rá –, hogy ennél bővebben nem írtak, elemző cikk nem jelent meg róla, pedig akár adhatott volna témát a tény, hogy a legfiatalabb elnök, illetve, hogy nő.

