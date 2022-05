Zivataros lehet a kedd, nem árt eltenni az esőkabátot a táskába

Egész nap lehet csapadékra számítani, az Alpokalja térségében pedig viharos széllökések is lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható, főleg a déli és keleti megyékben.

A kedd (2022. május 17.) kora reggeli riasztási térkép, ezekben a járásokban lehet számítani csapadékra a következő 1-3 órában

Fotó: met.hu

Az előrejelzés szerint több hullámban várható zápor, zivatar, emiatt az ország összes megyéjére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, valamint több járásban is elsőfokú riasztás van érvényben.

Kedden a délelőtt folyamán helyenként még előfordulhat egy-egy dörgés, villámlás a záporok mellett. Délután észak felől ismét megnövekszik a zivatarhajlam. Kezdetben főként a Dunántúl északi felén, a középső országrészben, majd a cellák terjedésével a déli, délkeleti területeken is megjelenhetnek zivatarok (legalacsonyabb valószínűséggel az északkeleti harmadban kell rájuk számítani). A cellák az Észak-Dunántúlon esetleg rendszerré is szerveződhetnek. Késő estére fokozatosan stabilizálódik a légkör, legtovább a déli országrészben fordulhat elő zivatartevékenység. A legerősebb cellákat viharos széllökés (~60-80 km/h), jégeső (<2 cm) és intenzív csapadékhullás (10-20 mm) is kísérheti.

A szél az ország nagy részén északnyugatira fordul és megerősödik, napközben Sopron és a Fertő-tó térségében zivataroktól függetlenül is előfordulhat egy-egy viharos (~60-70 km/h) széllökés.

A csúcshőmérséklet általában 22 és 27 fok között valószínű, de az északkeleti részeken pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Kedd éjjel először a Dunántúlon, majd az éjszaka második felében a keleti tájakon is csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen várható zápor, zivatar, amelyek teljesen csak hajnalra szűnhetnek meg. Az északi, északkeleti szél főleg az Alföldön lehet élénk, néhol erős. Zivatarok környezetében is megerősödhet a szél. Szerda hajnalra általában 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, azonban az északi völgyekben pár fokkal hidegebb lehet az idő.

Szerdán általában sok napsütésre számíthatunk, délután inkább csak az északkeleti megyékben képződhet kevés gomolyfelhő. Számottevő csapadék már nem valószínű. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északkeleti szél. Délután 18, 23 fok lesz a jellemző.