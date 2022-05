Mészáros Lőrinc már a Fideszesek elől is elhappolja a bizniszt

A Fidesz egyik legrégebbi és legerősebb agrárpolitikusának agrárcégét vette meg Orbán Viktor miniszterelnök régi bizalmasa, Mészáros Lőrinc.

Farkas Sándor (aki jelenleg miniszterhelyettesi posztot tölt be az agrártárcánál) érdekeltségét, a Kinizsi 2000 Zrt-t szerezte meg a felcsúti dollármilliárdos, tulajdonjogát (részben egy vagyonkezelő cégen keresztül) pár napja jegyezték be a cégbíróságon – írta a 24.hu, amely felhívta a figyelmet, hogy Farkas Sándor másik családi cége, a Magrárius Kft-t is Mészárosékhoz került.

Mészáros Lőrinc, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédet mond a Kokas Ignác festőművész műveit bemutató Felcsúti Képtár átadóünnepségén 2019. szeptember 28-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Farkas a cégein keresztül több ezer hektár föld felett rendelkezett. A Kinizsi 2000 Zrt. 2020-as bevétele 2,3 milliárd forint volt, nyeresége megközelítette a 200 millió forintot. Farkas agrárcégei pedig összesen 430 millió forint támogatást kaptak 2021-ben.

Mészáros Lőrinc mára az egyik legnagyobb agrárbirodalommal rendelkezik az országban, most közel 45 ezer hektáros területen gazdálkodhatnak a cégei.