Kiakadtak az uniós diplomaták Szijjártó 18 milliárdos követelésén

„Ha ilyen magasra teszik a lécet, hol lesz a középút? Mindannyian megoldást akarunk találni Magyarország gazdasági problémáira, de ilyen összegekről szó sem lehet” – idézi egy uniós diplomata véleményét a Politico, miután Szijjártó Péter hétfőn azt mondta, 15-18 milliárd euróból lehetne modernizálni a magyar energiaszerkezetet, hogy vállalható legyen az orosz olajembargó.

Fotó:pixabay.com

A 444.hu által idézett lap azt írja: a magyar kormány hajthatatlansága miatt egyre többen kételkednek az Európai Unióban, leállítják-e valaha az Oroszországból érkező olajszállítást, amivel jelenleg is hozzájárulnak az ukrajnai háború költségeihez. Egy másik diplomata erkölcstelennek nevezte Szijjártó nyilatkozatát, szerinte háború idején nem ilyen típusú alkudozásokra van szükség.

15-18 milliárd euró nagyon sok pénz ahhoz képest, hogy Szijjártó néhány nappal korábban arról beszélt az El Paísnak: összesen 700-750 millió euróra lenne szükség az orosz olaj magyarországi kiváltására.

Az Európai Bizottság április 4-én nyújtotta be az új szankciókról a javaslatot, de továbbra sincs megegyezés róla. Több ország is hosszabb átmenetet akart, Szlovákia, Csehország és Magyarország jelentős kedvezményeket ki is harcoltak már maguknak – Magyarország például egészen 2025 elejéig vehetne orosz olajat, szemben a tagállamok nagy többségével, amelyek már jövőre sem vásárolhatnának belőle. Ez hatalmas üzleti lehetőség lenne a MOL-nak is.

Hétfőre nyilvánvalóvá vált, hogy csak Magyarország elégedetlen a felajánlott kedvezménnyel, és egyedüliként blokkolja a szankció kivetését. Az Orbán-kormány eddig egyetlen szankciót sem vétózott egyedül.

Címlapkép: pixabay.com