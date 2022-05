Pintér Sándor: „Oktatni csak abban az osztályban lehet, ahol rend van”

Szokatlan szerepben beszélt a kulturális bizottsági meghallgatáson Pintér Sándor. A belügyminiszter – és a következő ciklus belügyminiszter-jelöltje – ugyanis a közoktatást is feladatul kapta tárcájához.

Az ötödik Orbán-kormány megalakulása előtt a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása szerdán kezdődött – írja a Telex.

A polgárokkal, az intézményekkel, a parlamenti bizottságokkal való együttműködés ígéretével kezdte expozéját Pintér. A miniszterjelölt szerint a korábbi alapokon folytatják a munkát, a közoktatást érintően is – amiért Maruzsa Zoltán felelne államtitkárként.

A kulcsszó a szervezés volt: Pintér elmondása szerint a belügyminisztérium „a szervezési munkában” jár élen, „a rend fenntartásával és a rendnek érvényesítésével” foglalkozik.

„Modernizációs folyamatot is szeretnénk folytatni”, ez részben „az infromatika fejlesztését” jelenti az oktatás területén. Kimondta még a teljesítmény mérésének fontosságát is, de itt is címszavak, és egyelőre nem konkrétumok hangzottak el.

„Oktatni csak abban az osztályban lehet, ahol rend van”

– közölte, majd példaként a „leszakadó területeken” az iskolákhoz telepített kamerás megfigyelő rendszert hozta fel.

