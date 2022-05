Rogán nem rejtette véka alá, kiknek a megfigyelését várja el a titkosszolgálatokról

Rogán Antal a parlament nemzetbiztonsági bizottságának szerdai meghallgatásán azt mondta, világos elvárásokat fogalmaz meg a minisztériumokhoz tartozó polgári titkosszolgálatok felé: Határozottan elvárják, hogy azonosítsák be és lépjenek fel a „háborús propaganda” ellen. Ide sorolta azokat is, akik azt akarják, hogy „a magyar emberek fizessék meg a háború árát”.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszél meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén, a Parlamentben 2021. november 29-én. A miniszterelnök kabinetfőnöke a harmadik oltás felvételének fontosságát hangsúlyozta, egyben azt is bejelentette, hogy több oltási akcióhetet is szerveznek a közeljövőben. MTI/Kovács Tamás

Erősíteni fognak az energiabiztonsági vonalon, itt új szakembereket is bevonnak a TIBEK-ből létrejövő Nemzeti Információs Központba. Beszél arról, hogy a háború utáni időszakra is fel kell készülni, mert sok fegyver került is és idegen harcosok mozognak mindkét oldalon – írja a 444.hu

Rogán minisztériuma a titkosszolgálatokon túl más feladatkörökkel is bővült, mostantól a Miniszterelnöki Kabinetiroda lesz miniszterelnök kizárólagos szervezete.

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás