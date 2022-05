"Te undorító ge.ci" – Schobert Norbi Orbán mellett foglalt állást, azonnal nekiestek

Schobert Norbert a Ripostnak beszélt az olajembargóról, szerinte tönkremenne az ország, éheznének az emberek.



Kép: TV2 Play

A Ripost-nak most Schobert Norbert mondta el a véleményét az EU újabb szankcióscsomag-tervezetéről, amivel Magyarország szemben áll.

Üzletemberként úgy vélem, hogy onnan kell venni az olajat, ahol a legolcsóbb. Ezt diktálja a piac versenytörvénye. Ez az egész embargó csak az USA érdekeit szolgálja

- nyilatkozta a Ripost-nak Norbi, aki szerint ha Magyarországot elérné az olajembargó, nagy bajban lennénk.

Tönkremenne az ország, éheznének az emberek. Az infláció az egekbe szökne. Véleményem szerint felesleges Putyin bajszát húzogatni, Európa egész gazdaságát nagymértékben befolyásolja Oroszország.

- emelte ki.

Hozzátette azt is, hogy sajnos minden drágul, így az ő termékei is. Az emberek pénze pedig lassan elfogy, ezt is látja, és érzi.

Én nem küzdök mindennapi kenyérgondokkal, de én is megérzem az árnövekedést, amikor bevásárolok. Rendszeresen szoktam ebédet, vacsorát főzni a családomnak, és bizony számos alapanyag jelentősen drágult az utóbbi hónapokban. Én nem szeretnék senkivel harcolni, békét szeretnék és azt, hogy az emberek biztonságban és egészségben élhessenek

- zárta a gondolatait Schobert Norbert.

A kommentelők persze azonnal nekiestek, a Facebook oldalán, ahova a fideszes magazin cikkjét osztotta meg. Mutatunk is párat a kommentekből:

Jó. úton haladsz a haverok már várnak a nyalókával. Kifizetődik.... Te undorító g_ci, menj és sz_pd le Putyint. Kár volt pont neked megszólalni akinek milliárdok vannak a számláján. mit számít neked 800 Ft tankolás ......

Valaki azt is megemlítette, hogy azt hitte ennél több esze van Norbinak. Erre hamarosan érkezett is a válasz, melyet változtatás nélkül közlünk.

Ha Norbi annyira buta, amennyire mondják itt egyesek, hogyan lehetséges, hogy nem neki kell hitelre TV-t vásárolnia? Valamit csak jól csinált, hogy Ő ad fizetést másoknak és nem neki adnak könyöradományt. Értem én, hogy Norbi nem akadémikus, ami nyilván sérti az albérletből albérletbe vándorló bölcsészek hübriszét, de attól még volt annyi esze, hogy több generációra bebiztosítsa családja anyagi jólétét.

- üzente a Facebook oldal moderátora, aki kitért arra is, hogy a kommentelő azért nézi le Norbit, mert mást gondol a világ folyásáról, és azzal együtt biztos benne, hogy amit gondol, az a helyes.