Orbán Viktor előadta 12 szabályát az élethez

Orbán Viktor miniszterelnök, az esemény főszónoka beszédet mond a Conservative Political Action Conference (CPAC) Hungary elnevezésű, kétnapos konzervatív politikai fórum első napján a Bálna Budapestben 2022. május 19-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A Bálnában tartott rendezvény első napján Orbán sorsdöntőnek nevezte a 2024-es évet.

A kormányfő közölte: 2024-ben az Egyesült Államokban elnök- és kongresszusi választások lesznek, Európában pedig európai parlamenti választások. Ez a két helyszín ki is jelöli a nyugati civilizációért folytatott harc két frontját – fogalmazott.

Azt mondta, "ma egyik sincs a kezünkben, pedig mind a kettőre szükségünk van". Két év van felkészülni – jelezte Orbán Viktor, hozzátéve: a magyar lecke az, hogy nincs csodafegyver, "csak meló van".

Magyarországon kísérletezték ki a progresszív dominancia ellenszereit

Magyarország az a laboratórium, ahol a progresszív dominancia ellenszereit kikísérleteztük – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor a kormánypártok zsinórban negyedik választási győzelmére utalva kijelentette: "Magyarország megkapta a negyedik dózist".

Azt mondta: a progresszív dominancia ellenszerére a recept "nyílt felhasználású, szabadon elvihető", és ezeket beszédében 12 pontban foglalta össze.

12 tanács az élethez

1. A saját szabályaink szerint kell játszani! Winston Churchill azt mondta: „Ha vannak ellenségeid, az a biztos jele annak, hogy valamit jól csinálsz.” Orbán szerint az a gyanús, ha mindez nem történik meg, és aki az ellenfél szabályai szerint játszik, az bizonyosan veszíteni fog.

2. Nemzeti konzervativizmus a belpolitikában! Ezután a határzárról beszélt. Orbán szerint a progresszívek Achilles-sarka, hogy a baloldaliak a vágyaikat akarják az emberekre erőltetni, de az emberek nem szeretik a lázálmokat.

3. Nemzeti érdek a külpolitikában! Érdekalapú külpolitikára van szükség. Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat, elítéljük a támadót, segítjük a megtámadottat – de közben tudjuk, hogy Magyarországot nem Ukrajna, hanem a NATO és a Magyar Honvédség védi meg. A magyarok szívesen segítenek, de ez nem az ő háborújuk, az árát sem ők akarják megfizetni. Nem szabad felülni a szirénhangoknak, bármilyen csábítónak is tűnnek. A célunk a béke helyreállítása, nem a háború folytatása.

4. Legyen médiánk! A progresszív baloldal őrültségeit csak akkor mutathatjuk be, ha van médiánk. Az a baj, hogy a modern nyugati média a baloldali álláspont felé húz. Ha megjelenik egy konzervatív hang a médiában, nekiesnek. A pártpolitikának és a sajtónak el kéne különülnie, de a demokraták Amerikában nem tartják be ezt (CNN, New York Times stb.). Persze a GOP-nak is vannak szövetséges médiumai, de ezek nem veszik fel a versenyt a baloldallal, egyedül „Tucker Carlson barátom” teszi magát oda. Éjjel-nappal ilyen műsoroknak kellene menniük, 24/7.

5. Leplezd le az ellenfeleid szándékát! Ki lenne nagyobb tabudöntögető, mint Trump? Nem a ma, hanem a holnap tabujait kell ledönteni. A baloldal előbb tagad, de még nagyobb a siker, amikor kiderül, hogy végig a jobboldalnak volt igaza. Magyarországon még új dolog az LMBTQ-propaganda, de itt már most megsemmisítettük.

6. Gazdasági racionalitás! A baloldal a gazdaságot elvont eszmék szerint működtetné. A jobboldal szerint viszont még az is jól jár velük, aki nem rájuk szavaz. Ha a jobboldali kormány nem tudja szállítani, hogy mindenkinek egyre jobb legyen, bukásra van ítélve.

7. Ne szorulj ki a szélére! A jobboldalon időről-időre felütik a fejüket szélsőséges összeesküvés-elméletek, ahogy a baloldalon az utópiák. Semmi különbség nincs a kettő között. Lehet, hogy némi népszerűséget nyerhetünk összeesküvés-elméletek terjesztésével, és még lehet is benne igazság, de eltávolíthatjuk az embereket.

8. Mindennap olvassunk! A book a day keeps the defeat away. Orbán minden héten kijelöl egy napot, amit csak olvasásra fordít. Bonyolult a világ, de még mindig az olvasással lehet a legjobban megérteni. Igaz, hogy a spin doctor egy hasznos állatfajta, de megérteni a problémát a politikacsinálóknak kell.

9. Legyen hited! A hit hiánya veszélyes. Ha valaki nem hiszi, hogy az Úr előtt majd felelnie kell, azt hiheti, bármit megtehet. A fiatalokat bátorítani kell a hitélettel való foglalkozással. Orbán 32 éve képviselő és a 17. miniszterelnöki évét kezdi, ő hallgatott Ézsaiás prófétára.

10. Keress barátokat! A baloldal végtelenül egységes, a jobboldal mindig képes apróságokon összekapni (mert van benne szellemi igényesség). Az egyetértési pontokat kell keresni. Példaként a Vatikánt mondta, amiben sok dologban egyetértenek, miközben a migrációról mást gondolnak. Azt kell nézni, hogyan tudnak együttműködni. Ha nem így teszünk, ellenfeleink egyesével vadásznak le bennünket.

11. Építs közösségeket! Minél magányosabbak az emberek, annál több a liberális szavazó, és minél több a közösség, annál több a konzervatív szavazó.

12. Építs intézményeket! A sikeres politikához intézetekre, intézményekre van szükség, bármi lehet, csak a politika felől értelmezhető legyen.

Orbán szerint a progresszívek az egész nyugati civilizációt fenyegetik, belülről. Az amerikaiaknak az USA-val, nekünk az EU-val van dolgunk: ugyanazok az emberek, arctalan, ideológiailag képzett bürokraták, újmarxisták, woke-ok, Soros kitartott emberei, a nyílt társadalom propagálói. Orbán szerint el akarják pusztítani azt a világot, amiért küzdöttünk a második világháború után és a szocializmus alatt, vissza kell vennünk az irányítást Washingtonban és Brüsszelben – számolt be a 444.hu.