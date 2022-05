A legtekintélyesebb nyugati lapuk újságírói most ízelítőt kaptak abból, hogy miként működik a magyar sajtóelhárítás

Csütörtök reggel kezdődött a CPAC Hungary konferencia a budapesti Bálna Rendezvényközpontban. Az amerikai jobboldal éves szuperkonferenciájának kétnapos magyar mini kiadásáról tudósító újságírók munkája azonban nem a legkönnyebb. A konferenciát magyar részről szervező Alapjogokért Központ ugyanis gyakorlatilag minden sajtóterméket kitiltott az eseményről, amely nem a magyar közmédia vagy nem tartozik a KESMA alá.

A Fox News amerikai konzervatív televízió műsorvezetője, Tucker Carlson videóüzenete a Conservative Political Action Conference (CPAC) Hungary elnevezésű, kétnapos konzervatív politikai fórum első napján a Bálna Budapestben 2022. május 19-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Az MTI, a közmédia, a Hír TV és egyéb kesmás újságírókat tárt karokkal fogadták a szervezők. Már csak amiatt is fura lett volna, ha nem így történik, mert az Alapjogokért Központ főigazgatója, Szánthó Miklós egyben a KESMA vezetője is – írja a Telex.

A Vice azt írja, hogy a csütörtök reggel a Bálna előtt megjelent összes amerikai újságírótól megtagadták a belépést, noha azok hónapok óta próbáltak sajtóigazolványokat szerezni a konferenciára.

A Vice-on kívül a Rolling Stone, a Vox és a New Yorker újságíróit is elküldték, annak ellenére, hogy a konferencia amerikai társszervezője, az American Conservative Union (amely az „igazi” CPAC-et is szokta szervezni) korábban ígéretet tett arra, hogy ezek az újságírók be fognak jutni a konferenciára. Az ACU vezetői a helyszínen az Alapjogokért Központot okolták a belépés megtagadásáért.

