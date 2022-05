Kocsis Máté Jakabnak: "Nem a peredre teszek nagy ívben, hanem rád" – videóval vágott vissza a frakcióvezető

Jakab Péter közösségi oldalán közölte, hogy hamarosan vendég fog érkezni Kocsis Mátéhoz.

Úgy hívják, hogy végrehajtó.

Jakab szerint "Kocsis Máté egy személyben megtestesíti mindazt, ami őt a Fidesz frakcióvezetőjévé emelhette".

Lételeme a hazudozás, és ebben se az igazság, se a bíróság nem tudja megzavarni. A parlamentben is hazudni szokott, pár hónapja meg a Facebookon ragadtatta el magát.

Jakab kiemelte

Azt hazudta, hogy veréssel fenyegettem meg egy melóst. Bepereltem. Nagy ívben tett rá. Mit neki törvény meg jogállam.

A Jobbik elnöke arról is beszámolt, hogy a "bíróság most arra kötelezte, hogy legalább kérjen bocsánatot, ha már hazudott. Erre is nagy ívben tett. Mit neki igazság meg becsület".

Ezért most úgy döntöttem, végrehajtót küldök rá. Nem azért, mert annyira fontos egy álkeresztény hazudozó – vagyis Fidesz-frakcióvezető – bocsánatkérése, hanem azért, hogy legalább egyszer ő is tudja meg, milyen az. A végén az igazi végrehajtó úgyis a nép lesz.

