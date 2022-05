Felhős, de nyárias meleg lesz hétfőn

A délnyugati területeken fordulhat elő egy-egy zápor, vagy zivatar.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, emellett a déli óráktól gomolyfelhők is növekednek, de összességében több órára kisüt a nap.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A nap második felében a Dunántúlon megvastagszik a felhőzet, akkor a délnyugati területekre besodródhat egy-egy zápor, zivatar. Egyre nagyobb területen délire, délkeletire fordul a szél, amelyet élénk lökések kísérnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétfő éjjel a sok magasszintű felhőzet mellett az éjszaka második felében egyre nagyobb területen meg is vastagszik a felhőzet. Előbb a Dunántúlon majd a középső megyékben is elszórt jelleggel várható zápor, zivatar. A délkeleti szél megélénkül, zivatar körül meg is erősödik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de legtovább derült északkeleti megyékben 10 fok alatti minimumok is lehetnek.