Agrárközgazdász: a kenyér 10, a napraforgóolaj legalább 30 százalékkal drágulhat tovább

Az MSZP élelmiszerjegyekkel támogatná a családokat és a sérülékenyebb társadalmi csoportokat, a DK szerint az élelmiszerdráguláson is a fideszes oligarchák nyernek.

Az atv.hu cikke szerint hiába van árstop, egyes termékcsoportok akár 30-50 százalékkal is megdrágultak egy év alatt. Az idénygyümölcsöknél is ilyen várakozás van, az eper árának (jelenleg kilója 1200 és 3000 forint között van) változását több tényező is befolyásolja, ilyen a munkaerőhiány vagy az orosz-ukrán háború.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A húsok és az alapvető élelmiszerek áránál is várható a további emelkedés Raskó György agrárközgazdász szerint. Ő úgy látja, a hús kilónkénti ára 500-1000 forinttal is több lehet akár. A sütőipari termékek, a kenyér és a péksütemények, a liszt áránál 10 százalékos, míg a napraforgóolajnál legalább 30 százalékos drágulást vár még.

Az atv.hu cikke szerint Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője 20 ezer forintos élelmiszertámogatás bevezetését sürgeti, az erről szóló javaslatot a párt frakciója még ezen a héten be fogja nyújtani az Országgyűlésnek. Az Esély-kuponoknak nevezett élelmisztámogatást az EP-képviselő uniós forrásból finanszírozná, a támogatást a családoknak és a sérülékenyebb társadalmi csoportoknak juttatnák el.

Ez a nemzetközi példák alapján egy olyan elektronikus feltöltött kártya, amit kifejezetten csak a legfontosabb élelmiszerek megvásárlására lehet költeni, tehát alkoholt, dohányterméket, vagy gyorsétteremben ezt levásárolni nem tudják

– mondta Ujhelyi az ATV Híradójának.

A Demokratikus Koalíció frakcióvezetője, Kálmán Olga a híradónak elmondta, pártja szerint fideszes oligarchák nyerészkednek az élelmiszerárakon, ezt pedig arra alapozzák, hogy a kormánypárthoz köthető cégek termékei átlagosan 20 százalékkal drágultak egy év alatt. A párt szerint az élelmiszeripart is megszállták az elmúlt években a fideszes oligarchák.

A Demokratikus Koalíció tehát felszólítja a törvénytelen kormányt és az összes fideszes oligarchát, hogy fejezzél be az áremelést. Legyen végre elég az élelmiszerek drágulásából

- mondta Kálmán Olga frakciószóvivő.