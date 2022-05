Pfizer helyett sóoldatot adott be több betegének a 70 éves orvosnő

Majd két hónapja a legkeményebb női bűnözök között, börtönben ül a 70 éves, orvosként dolgozó Dr. J. Johanna. A doktornő nem akármilyen bűncselekményt követett el: Pfizer vakcina helyett sóoldatot adott be több betegének is.

Fotó: pixabay.com

Eddig tizenhárom esetben bizonyosodott be a súlyos, életveszélyes szabályszegés, de nem kizárt, hogy a jelenleg is folyó nyomozás még ennél is jóval több alkalmat tár majd fel – írja a Blikk.

A lap információ szerint háziorvos nem titkoltan vírustagadó, de tettét nem csak elfogadhatatlan elvei motiválták, hanem a pénzszerzés is. A „sóoldatos betegeknek” jó pénzért kiállította a hivatalos igazolást, miszerint szabályosan megkapták a Pfizer vakcinát, így hozzájuthattak védettségi igazolványukhoz.

A Blikk úgy tudja: lebukásához egyik be nem oltott páciensének elszólása, illetve a rendőrség hatékony munkája vezetett. Miután felmerült a visszaélés gyanúja,

a hatóság kamerákat helyezett el a doktornő rendelőjében, ami igazolta a zsaruk feltevéseit.

Innen már csak egy lépés volt, hogy látványos akció keretében, a rendelőben kattanjon a bilincs a doktornő és a vele feltehetőleg együttműködő asszisztense csuklóján.

A doktornő és asszisztense lakásán, illetve a rendelőben is kutatást tartottak a nyomozók. Több mint 3 millió forintot, 1000 eurót, regisztrációs nyilatkozatokat, oltási igazolásokat, oltóanyag-ampullákat, telefonokat és laptopokat, valamint két gépkocsit foglaltak le.

Címlapkép: pixabay.com