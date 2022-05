Lesz világjárvány a majomhimlőből? Szlávik János így látja a helyzetet

A Covid után itt az újabb para: egyre több európai országban bukkan fel a koronavírusnál nehezebben, de mégis aggasztóan terjedő majomhimlő.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A hvg.hu arra volt kíváncsi, hogy lesz-e ebből újabb világjárvány. A kérdésre Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa azt felelte:

„Ez a vírus szoros kapcsolatokkal terjed, nem olyan, mint a Covid, ebből nem lesz világjárvány.”

A fertőzés ugyanis apróbb sérüléseken, bizonyos testváladékkal vagy a nyálkahártyán keresztül terjed, közvetlen érintkezéssel.

Ugyanakkor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arról is írt, hogy a betegség tüsszentéssel is terjedhet.

Szlávik János arról tájékoztatott, hogy a majomhimlő lappangási ideje három hét is lehet, viszont az első tünetek – például a láz – megjelenésekor már fertőzhet, majd a beteg 2-4 hét alatt gyógyulhat meg.

A WHO szerint azok vannak kitéve nagyobb fertőzési kockázatnak, akik szoros kapcsolatban állnak egy fertőzöttel, tehát az egészségügyi dolgozók, a beteggel egy háztartásban élők, illetve a szexuális partnerek.

A gyerekeket és a terhes nőket jobban veszélyezteti a betegség egy BBC-hír szerint.

Szlávik János azt mondta, a betegség nagyon régóta ismert, jellemzően Nyugat- és Közép-Afrikában fordul elő. Ezeket ritkán szokták behurcolni, évente néhány tucat eset fordul elő, de volt már példa arra, hogy kisrágcsálók miatt Amerikában 40 ember fertőződött meg.