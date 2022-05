Balatonfüreden ősztől megszűnik két szakképzés, mert nincs elég szaktanár

A diákoknak Veszprémbe kell járniuk szeptembertől.

A Telex cikke szerint szeptembertől megszűnik a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium cukrász és szakács képzése, a lap ezt egy birtokukba jutott levélre (amit az intézményvezetés küldött a szülőknek) hivatkozva állítja, de az értesülést a füredi iskola fenntartója, a Pannonhalmi Főapátság is megerősítette.

Fotó: Illusztráció/pexels.com CCO

Egy elkeseredett szülő a lapnak azt mesélte, hogy nagyon elkeserítette a döntés, ami szerinte felülről jött. A lánya most tizedikes az iskolában, őt is érinti a változás, mert a hároméves képzést a most kilencedikes és tizedikes diákok nem tudják befejezni a füredi iskolában, az idén felvettek pedig már nem tudják elkezdeni sem a képzést Füreden szeptembertől.

A tanulókat a Veszprémi Szakképzési Centrumhoz tartozó Jendrassik-Venesz Technikum veszi át, a tanulóknak oda kell járniuk szeptembertől.

A cikk szerint mindkét megszűnő szakképzés a vendéglátás-turizmus szakirányhoz tartozik az iskolában, a megszűnésüket egy május 20-ai keltezésű levélben közölte az iskolai igazgatója a diákokkal és szülőkkel.

A lap megkeresésére a Kormos Gyula, a Pannonhalmi Főapátság kommunikációs vezetője elmondta, minden diákot átvesz a veszprémi iskola, a kollégiumi férőhelyekről is gondoskodnak. Az intézmény egy tanulmányi utat is szervezett, hogy a diákok megismerhessék az új iskolát és a tanárokat. Ugyanakkor egy érintett süzülő azt nyilatkozta a Telexnek, hogy hozzájuk kedden még nem érkezett meg a szak megszűnéséről szóló hivatalos levél.

A lap szerint ha valamennyi érintett kilencedikes és tizedikes átiratkozik a veszprémi iskolába, akkor van esély arra, hogy a távozni kényszerülő oktatókat is átvegyék. A tájékoztató levélben is szerepelt ez, és az is, hogy ennek tudatában töltsék ki a szándéknyilatkozatot a szülők.

Kormos Gyula megerősítette, a tizedikes osztályból mindenki, a kilencedikes osztályból pedig a legtöbben átmennek a veszprémi iskolába.

A levélben az iskolaigazgató leírta, országosan jellemző az oktatóhiány, ők öt éve igyekeztek pótolni a nyugdíjba ment szakvezetőt, de idén áprilisban felmondott a helyette kijelölt szaktanár, ez pedig "lehetetlen helyzetbe hozta az iskolát" a levélben írtak szerint. Utána egy másik tanár is felmondott, aki ugyanabba a veszprémi iskolába megy át, ahová a diákok.

Kormos Gyula elmondta a Telexnek, hogy a következő tanévben még bizonytalanabb lett a szakos ellátottságuk, mert megtudták, két főállású, vendéglátás-turizmus szakoktatójuk is pályaelhagyóként keres állást. Ennek lett az a döntés a következménye, hogy akkor megszüntetik a vendéglátás-turizmus két említett képzését.

A cikk szerint a füredi iskolától tömegközlekedéssel 46 percre van a veszprémi iskola, autóval 22 perces az út, ami a reggeli dugóban több lehet. A füredi iskola honlapján egyelőre nem szerepl, hogy az érintett képzések szeptembertől nem indulnak el.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nem reprezentatív, szűkebb körű felmérést készített a közoktatási szakemberhiányról, a kérdőívet egy hét alatt közel 800 válaszadó töltötte ki 671 intézményből, ami az összes intézmények 6,5 százaléka.

"A válaszadók 46,6 százaléka 50 év feletti volt. Ennek az is lehet az oka, hogy a pedagógustársadalomban régóta probléma a szakma elöregedése. A kérdőívben azt kérdezték a válaszadóktól, hogy tapasztaltak-e tartós, vagyis két hónapnál hosszabb távú szakemberhiányt az elmúlt egy évben abban az intézményben, ahol dolgoznak.

A kérdőív alapján a kitöltők 82,1 százaléka tapasztalt tartós szakemberhiányt. A legnagyobb hiány a közismereti tárgyat oktató tanárokból van. Az őket alkalmazó intézmények 69,1 százalékából adtak ilyen visszajelzést. A válaszok szerint óvodapedagógusból is túl kevés van: az őket foglalkoztató intézmények 62,9 százalékában válaszolták ugyanezt.

Nemcsak tanárból, óvodapedagógusból, hanem iskolapszichológusból is több kellene. Az általános iskolák 22,5 százalékában, az óvodák 22 százalékában nem volt iskolapszichológus több mint két hónapig az elmúlt egy évben. Arányaiban a legnagyobb hiány az állami, önkormányzati intézményeknél van. Az állami, pedagógiai szakszolgálati fenntartású intézményekben dolgozók közül mindenki azt mondta: tartós hiány volt az elmúlt egy évben szakemberekből" – olvasható a cikkben.