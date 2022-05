Hatalmasat zuhant szerdán a forint

Nagyot gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon: az euró ellenében másfél százalékot, a dollár és a svájci frank ellenében pedig közel két százalékot veszített értékéből.



Fotó: Pixabay

A dollárt kora reggel 357,35 forinton, este hatkor pedig 364,20 forinton jegyezték. A svájci frank jegyzése 371,49 forintól emelkedett 378,08 forintra. A forint a dollárral szemben 1,9 százalékkal, a svájci frankkal szemben 1,8 százalékkal gyengült.

Devizapiaci szakértők a forint szerdai gyengülését a monetáris politika várható alakulásáról kedden tett jegybanki jelzésre vezetik vissza.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke kedden úgy nyilatkozott,

Nyilatkozatában az alelnök megerősítette, hogy

a jegybank elsődleges célja továbbra is az infláció emelkedésének a megállítása, majd a 3 százalékos cél elérése. Ennek érdekében a jegybank továbbra is "határozott lépéseket" tart szükségesnek és az alapkamat további fokozatos emelésére rendezkedik be.